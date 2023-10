Descarta Huerta achicarse ante 'pelea' con Lozano por puesto

CDMX.- César Huerta no se achica ahora que debe pelear el puesto en la Selección Mexicana contra un jugador de jerarquía como Hirving Lozano, de cara a los amistosos contra Ghana y Alemania.

"Jimmy ha mostrado que el que esté mejor, va a jugar. Mi mente está en competir, aprenderle a Hirving (Lozano), ya todos lo conocen, tengo buena competencia y si él crece, yo voy a crecer.

"Eso te abre la mente para estar muy enfocado, crecer, competir y eso hace crecer al jugador y, por ende, el nivel se eleva", expresó en la zona mixta el "Chino" Huerta.

El jugador de los Pumas es el futbolista mexicano en mejor momento, pero en el Tricolor se eleva la dificultad por el puesto con el llamado del grueso de los elementos que juegan en Europa.

"Soy muy consciente de que lo pasado quedó atrás, tengo que reafirmar mi buen momento, tengo que seguir ganándome las convocatorias y sé que estos dos partidos son clave para el proceso y para mí en lo personal.

"Representa mucho orgullo, esto es un sueño para mí, lo estoy viviendo, lo tengo que disfrutar y aprovechar al máximo. Es de momentos, se cruza con todo el trabajo que ya había realizado, hoy veo los frutos de tanto esfuerzo y sacrificio, hoy aprovecho el buen momento que paso y me agarró muy bien preparado", comentó Huerta.

Caso contrario vive Víctor Guzmán, defensa de Rayados, a quien una lesión le impide competir en igualdad de circunstancias en los entrenamientos en Charlotte, donde el Tricolor alista el duelo de este sábado frente a Ghana.

"Estoy bien físicamente, traigo un golpe que no me ha permitido entrenar, he estado evolucionando, pero no estoy al 100 por ciento todavía, pero lo seguimos viendo con los doctores. Es una oportunidad que me llena de motivación, a todos nos gusta estar en Selección.

"Mi molestia está cargada como al lado, por fuera de la rodilla tirándose como hacia atrás. Fue un golpe en el partido pasado que pensamos que era una inflamación nada más. Ya me hicieron el estudio de resonancia y no salió nada grave, pero la molestia está y yo creo que sigue siendo un par de días para poder estar de lleno", expresó.