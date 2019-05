Descarta Peralta excusas ante León

Ciudad de México.- Oribe Peralta aceptó que el América sufre cuando lo presionan, lo cual no es un pretexto para clasificar a la Final a costa del León.

"Cada uno tiene su percepción del juego y si él (Rubens Sambueza) lo vio así, está en lo correcto. La serie contra Cruz Azul ustedes solo se basan en el último partido y en 180 minutos pasó el América, entonces tenemos que ser muy objetivos a la hora de analizar los partidos del América y cómo se juega un partido.

"Estamos conscientes de que ellos tienen un gran equipo, pero cuando nos proponemos buscar el marcador a favor lo hacemos. Estamos comprometidos a estar en la Final conscientes de que para eso debemos dar prácticamente dos partidos perfectos", expresó Peralta tras el entrenamiento en Coapa.

En el América defienden su favoritismo por el peso de la historia más allá de lo que ha sido el funcionamiento del equipo de cara a la Semifinal.

"No entramos en el puesto que queríamos, el torneo no fue tan regular, pero el equipo está preparado para enfrentar a cualquier rival. Nos toca el líder y sabemos que al final es un torneo diferente y salvo por el pase que te da la posición, de ahí en más si haces dos buenos partidos en Semifinal puedes clasificar", dijo el "Cepillo".

Paul Aguilar explicó lo que debe corregir el América respecto a su último partido, contra Cruz Azul.

"Sabemos que León es un equipo que trabaja muy bien con la pelota. En la parte de arriba tienen un equipo muy organizado con la rotación de las posiciones, tienen jugadores de mucha calidad, un equipo que juega en bloque, pero me parece que si tenemos la atención y mejoramos en la parte de tenencia de la pelota va a ser un bonito partido", mencionó.