Descartan investigación gubernamental contra 'Billy'

Ciudad de México.- Guillermo Álvarez Cuevas sí tiene denuncias en su contra, pero ninguna investigación del Gobierno mexicano.

En entrevista con CANCHA, Diego Ruiz Durán, fundador del bufete que patrocina a la Cooperativa Cruz Azul, señaló que no ha recibido notificación de la supuesta indagación de una fortuna de más de 5 mil millones de pesos del directivo celeste.

"Hay varias, por lo menos cinco o seis denuncias, pero iniciadas por ellos (cooperativistas). Ni la Unidad de Inteligencia Financiera no nos ha notificado ninguna, la Procuraduría no ha iniciado una pesquisa de oficio contra ellos, el SAT, nada; es un pleito de accionistas disfrazado como una investigación de gobierno", reveló.

Carlos Loret de Mola informó que habría una investigación por parte del gobierno mexicano y estadounidense hacia "Billy" por su fortuna, algo negado por el abogado.

"Lo nuevo es que pusieron los 5 mil 600 millones pero no está sustentado. Es muy sencillo, si yo digo que llegó LeBron James y me dio una cachetada, en una denuncia, pues la Procuraduría está obligada a investigar, pero de ahí a que sea cierto dista muchísimo", finalizó.