Desea Hamilton sí o sí la octava corona en F1

Agencia Reforma

Ciudad de México.- Lewis Hamilton llega hoy a los 38 años de edad y esta temporada quiere celebrar con un octavo título mundial que lo haga poseedor absoluto del récord de títulos de Fórmula Uno.

Actualmente, el récord lo comparte con el legendario Michael Schumacher.

Tras no poder con Max Verstappen en las temporadas 2021 y 2022, Hamilton tiene en la mira el campeonato que lo pondría como rey solitario de la F1.

Y el cierre que mostró su equipo, Mercedes, en la pasada campaña le dio esperanzas para corregir el rumbo y retomar la corona del Máximo Serial.

Aunque la de 2022 fue la primera campaña en década y media en la que el piloto británico no alcanzó ni un triunfo, la terminó sumando sus mejores resultados de ese año, acumulando cinco segundos lugares. En total, subió al podio en nueve ocasiones.

Y en Mercedes están enfocados a volver a una nueva buena etapa, como la que llevó a Hamilton a conquistar las coronas de 2014, 2015 y las de 2017 a 2020 con el equipo de las Flechas Plateadas -su primer título, en 2008, fue con McLaren-.

Tanto quiere esa escudería recuperar el dominio de la F1, que ya incluso probó la unidad de potencia del W14 en el chasis que pretende usar en 2023.

Reto individual

En lo personal, Hamilton se ha dicho dispuesto a ir por ese octavo título, aunque para eso debe dejar atrás lo que fue su peor temporada en la F1, ya que en 2022 culminó en sexto lugar general.

Tampoco le ayuda mucho otra circunstancia: intentará conquistar un título a una edad poco común en la F1, a la que sólo se coronaron hombres como Alain Prost, Nigel Mansell, Graham Hill o Juan Manuel Fangio -el argentino armó su pentacampeonato entre los 40 y los 46 años-

Y anímicamente hay otro factor que puede pesar en Lewis, pues el más reciente cambio de la FIA al Código de Conducta lo ha hecho incluso plantearse su continuidad en el Gran Circo.

La FIA emitió una regla que prohíbe comentarios políticos, religiosos o personales que no sean neutrales o autorizados por el organismo rector del automovilismo, algo que choca de frente con la intensa actividad de Lewis como activista.

"Si no puedo defender los derechos humanos y no puedo continuar con lo que he estado haciendo estos años, prefiero no correr más", declaró Hamilton al New York Times hace unos días.