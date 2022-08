Desea Henry Martín que Pumas sufra de nueva cuenta

CDMX.- El América quiere provocar más dolor a los de por sí maltratados Pumas y que Dani Alves nunca olvide su primer Clásico capitalino.

"Creo que él (Alves) sabe lo que es el América. Nos tocó en los Juegos Olímpicos y es una persona muy inteligente, un gran tipo y creo que antes de venir a un lugar como México él se informa, por eso es el grande que es, por eso ha logrado lo que ha logrado. Entonces, creo que sabe qué es el América, sabe que es el más grande de México y sabe a lo que se va a enfrentar el sábado", advirtió Henry Martín, en charla con CANCHA.

Cuando alude a los Pumas, Henry no habla de dientes para afuera. Él les propinó algunas de las heridas más dolorosas en los últimos años: anotó el 2-2 en la compensación del Apertura 2018, cuando las Águilas tenían dos expulsados; marcó el 3-3 en tiempo añadido del Clausura 2020; firmó la eliminación auriazul, en el último juego de Fase Regular del Guardianes 2021.

Desea darle un bautizo de fuego, en Clásicos en México, al futbolista más ganador de la historia (43 títulos).

"En los momentos buenos que tenemos, creo que el equipo juega muy bien, entonces tratar de hacerlo los 90 o 100 minutos, ahora que agregan de a 10 (risas), y así va a ser inolvidable, hacer que ellos sean los que corran tras la pelota, hacer que ellos sean los que sufran", lanzó.

Hacer que Pumas corra como ocurrió apenas el domingo en el Camp Nou, en aquel brutal 6-0 contra Barcelona, que registró 21 remates y 71 por ciento de posesión.

"Yo creo que vienen con hambre de venganza. Sé que es mala la venganza, pero siempre te dicen que no buscas quién te la hizo, sino quién te la pague y ahora creo que ellos van a buscar quién, pero nosotros no vamos a ser esos que se van a dejar aplastar, tenemos que llegar (a CU) y dar ese golpe de autoridad", expresó.

En una semana (entre el sábado 13 y el domingo 20), América enfrentará a Pumas, Pachuca y Cruz Azul, dos Clásicos ante rivales que convalecen; la Máquina fue goleada 4-0 por Santos.

"Los Clásicos se tienen que ganar como sea, jugando feo, mal, bien, bonito, gustes o no, lo debes ganar. El ruido ustedes lo van a hacer. Nosotros nos vamos a encargar en la cancha de sacar el mejor resultado", advirtió Henry.

Rescata el trabajo mental

"Yo toqué fondo, ¿qué más me puede pasar? Lo que venga, para mí, es ganancia", reconoce Henry Martín.

Con esa frase, el americanista se desmarca de los clichés. En tres semanas, goleó al "hate" de las redes sociales. Mientras algunos pedían su cabeza, él respondió con goles contra el Manchester City, Real Madrid y dobletes en la Liga MX contra León y Juárez.

"El trabajar lo mental para mí ha sido lo más importante, creo que no le había dado esa importancia que se debía, lo tenía a un lado. Trabajaba mucho lo que es lo físico, lo técnico, lo táctico, pero me parece que lo mental ha sido, de unos meses para acá, lo más importante para mí, soportar todo lo malo que se ha venido y todo lo bueno que ha pasado en estas dos o tres semanas, pero tampoco creerte que eres el mejor", confiesa.

Cada que anota, Henry exhibe los bíceps, una demostración de fortaleza física que en nada se compara con la que requirió para escapar del hoyo.

"Estaba pasando un momento muy malo, en la cancha nada me salía y también te afecta en casa. Todo es uno. Si estás mal en una situación, vas a estar mal también en otra, es muy difícil poder controlar y llevarlo, y si saben, que me digan cómo.

"Creo que estoy en el camino correcto, he encontrado el camino, estoy feliz. Lo más importante y que he aprendido en todo este tiempo es disfrutar cuando las cosas te salen bien, pero tampoco amargarte y tratar de disfrutar cuando las cosas salen mal, porque de todo se aprende", dice.

Justo cuando se cuestionaba su bajón futbolístico a unos meses del Mundial, Henry venció a la presión.

"Imagínate, lo que he logrado en momentos malos, de meter goles importantes, de hacer cosas buenas, tal vez no las mejores, pero sí buenas para mí, los equipos, para Selección, de poder ayudar desde donde me tocaba, ahora que me siento totalmente fuerte y listo, mentalmente hablando, ¡que venga lo que sea!", remata.

¿Chivas?, mejor en América

¿Qué es más tentador que jugar para las Chivas? Competir contra Jonathan Rodríguez, Roger Martínez y Federico Viñas, al menos para Henry Martín.

El delantero del América, autor de cuatro goles en este Apertura 2022, estuvo en la órbita del Guadalajara.

"Dispuesto, no. De que me buscó, sí, mi representante me avisó. Acercamiento a mí directamente no hubo, hablaron, no sé, entre representante y directiva de Chivas, no sé tampoco si hubo acercamiento con la institución de América, pero sí, mi representante me habló y dijo 'oye, te están buscando, te quieren'.

"A mí no me quitó el sueño ni me movió, hablando sinceramente, el decir 'me quiero ir o me quiero quedar', y estaba pasando un momento malo aquí, que no estaba jugando, las cosas no me estaban saliendo", comentó.

De alguna forma, a Henry le gusta el camino rocoso.

"Aun así, a mí me gustan los retos, me gusta el camino complicado porque creo que es donde más creces y sabía que el camino complicado era quedarme aquí, competir contra estos grandes jugadores, Fede, 'Cabeza', Roger, creo que ese es el camino complicado y una vez superándolo yo iba a ser esta versión que soy ahora, que lejos de los goles, valoro la confianza y el disfrute que tengo a la hora de jugar", expresó.

Obra reciente de Henry

MANCHESTER CITY 2-1 AMERICA

20/Julio/2022

Corría el minuto 43' del juego contra el Manchester City y Henry Martín se movió a la espalda del central Ake, recibió con la diestra el balón y con esa misma pierna dribló al mismo jugador, antes de definir raso, con la zurda, y celebrar el empate momentáneo.

REAL MADRID 2-2 AMÉRICA

26/Julio/2022

Un tiro mordido de Miguel Layún se convirtió en una asistencia para Henry Martín, quien se anticipó a Antonio Rüdiger, le mató con la diestra la potencia al balón y disparó con esa misma pierna al poste derecho; el portero se quedó estático.

LEÓN 3-2 AMÉRICA

31/Julio/2022

En la visita al León, Henry mostró sus virtudes como centrodelantero. En el primer gol, recibió un pase largo y disparó casi de inmediato, mientras que en el segundo cazó el esférico tras varios rebotes. Estuvo en el lugar y momento precisos.

AMÉRICA 2-1 FC JUÁREZ

7/Agosto/2022

En el duelo sobre Juárez, Martín se despachó con un par de golazos, el primero al anticipar a Carlos Salcedo y picar el balón en un cabezazo y el segundo al buscar la pelota, cachetearla en los límites del área, con la técnica para guardarla pegada al poste derecho.