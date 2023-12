Desea Layún cerrar con broche de oro su carrera

CDMX.- Miguel Layún vive el ocaso como futbolista profesional y los albores como empresario.

Mientras alista la Final en la que busca el broche dorado con su tercer título de Liga con el América y el décimo en general en su trayectoria, el jugador comparte con CANCHA pasajes de su carrera, los emprendimientos, la pasión por los videojuegos, la etapa como creador en Twitch y hasta sucesos curiosos como aquella vez que lo confundieron con el vocalista de Maroon 5, Adam Levine.

"Las emociones están a flor de piel. Siempre he sido una persona sumamente sensible y creo que eso me lleva a sentir todo de una manera mucho más eufórica: las alegrías, tristezas, el enojo, la frustración", expresa.

Para Layún todo sabe a despedida.

Ayer, grabó cada momento del carnaval que armaron cientos de aficionados en el Nido de Coapa, previo al viaje para enfrentar hoy a Tigres en el juego de ida de la Final en el Apertura 2023.

Sabe que sus compañeros quieren dedicarle una despedida gloriosa, con la 14.

"Más les vale a los cabrones, ja ja. No, yo creo que es un sueño que todos tenemos, he hecho buena relación con muchos compañeros y saben lo mucho que representaría para mí cerrar mi carrera con un título, pero para mí algo más bonito es lo que se está construyendo", dice, en alusión a un América de época.

Layún, de 35 años, quiere retirarse en grande. El nacido en Córdoba, Veracruz, hace un flashback y ve una carrera en la que superó el negativo #TodoEsCulpaDeLayún, en la que fue dos veces mundialista (2014 y 2018), jugador del Porto, Sevilla y Villarreal, amigo de Iker Casillas y ahora hasta presidente y aliado de Gerard Piqué en la Américas Kings League.

"Sentimiento de ansiedad, de nervios, de miedo. Al final es una tontería porque no tiene para mí una razón de ser si después volteo y digo, 'he construido una vida a lo largo de esta carrera como futbolista, siempre he sido Miguel Layún, no solamente Miguel Layún el futbolista", comparte.

"Tengo una gran ilusión por seguir haciendo cosas diferentes".

De gamer y empresario

Apasionado de los videojuegos, Miguel Layún ve lejos el Game Over.

"Para todos los que jugamos hace muchísimos años Mario Bros, hablo del NES, cuando terminabas un nivel subías las escaleritas y estaba la banderita para saltar, avanzar al siguiente nivel, todos pasamos por ese punto, donde tenemos que decidir si queremos avanzar o dejar que el tiempo pase ahí", comenta.

"Creo que la vida y las oportunidades están puestas para quienes están dispuestos".

En esa misma analogía, está consciente de que en algún momento a su carrera futbolística solo le quedaba un crédito.

A principios de 2011, el hashtag "TodoEsCulpaDeLayún" alcanzó su pico. Se le acusaba de todos los males del América y del universo. Es más, si llovía, era más su culpa que de Tláloc.

Layún pasó ese nivel y anotó el penal que le dio el título del Clausura 2013 al América; giró el control y su vida dio un vuelco positivo.

"Quiero darle un espacio importante a los emprendimientos que tengo: el café, estoy desarrollando un suplemento alimenticio para todas las personas; tengo el equipo de 19esports; ahora soy presidente de la Kings League Santander.

"Tengo inversiones en temas bursátiles, en criptomonedas, en instrumentos financieros, en empresas consolidadas, en emprendimientos propios, en startups tecnológicas, en inmobiliarias. Como futbolistas nos da miedo atrevernos a hacer cosas distintas. Retomé mi canal de Twitch hace 15 o 20 días y crecí unos 10 mil seguidores porque la gente quiere conocer cosas diferentes, quiere conectar", lanza.

El Levine mexicano

La historia de Vivi Sierra y sus amigas se viralizó hace un año cuando compartieron un video en el que lloraban su desgracia por perder un vuelo en el aeropuerto de Guadalajara debido a un falso Adam Levine, vocalista de Maroon Five.

Y, sí, todo por culpa de Layún.

Era diciembre de 2022 y a la joven no le importó que el abordaje estuviera por terminar, no cuando corrió despavorida sin creer aún en su buena suerte por encontrarse en el aeropuerto al intérprete de "Sugar", "Moves Like Jagger" y "Animals". Orgullosa, le mandó por WhatsApp la foto a su novio, quien la felicitó por esa gran foto con... Miguel Layún.

"Me dio mucha risa porque alguien me había dicho un día delante de Ana, mi esposa, que me daba un aire, no que éramos iguales ni mucho menos, que me daba un aire con Adam Levine y yo la jodía porque le decía, 'ya ves, mira, y no me valoras'", contó el americanista.

"Cuando pasó, lo primero que hice fue reenviárselo a Ana, le digo, 'ya ves, tú que decías que nada que ver, no valoras lo que tienes en casa'. Fue un momento muy gracioso porque además cuando se me acercó (Vivi Sierra) llegó como muy acelerada, yo decía, 'wow, ¡qué efecto estoy generando en las chicas!', je je, y de repente cuando veo el TikTok me moría de la risa, fue un TikTok muy divertido".