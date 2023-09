Destaca Checo Pérez superar a Verstappen en P2 de Italia

Monza, Italia.- Sergio Pérez se mantiene optimista de cara a la calificación del Gran Premio de Italia.

El mexicano destacó en el primer día de actividades en el templo de la velocidad al finalizar tercero en las dos sesiones de entrenamientos libres, superando en la P2 a su compañero Max Verstappen.

"Creo que definitivamente este ha sido el mejor viernes en mucho tiempo para nosotros. Lo positivo es que el coche está funcionando bien. Me siento cómodo con ello y creo que estamos en una buena posición para el resto del fin de semana. Realmente sentí que tuvimos un viernes muy fuerte.

"Hemos estado trabajando muy duro. Creo que hemos encontrado algunos pasos positivos en el coche, así que espero que podamos mostrarlo todo mañana y el domingo", comentó Pérez.

Para Checo no todo fue felicidad, al final de la tanda se fue directo a la grava golpeando, ligeramente, el Red Bull.

"Me desplacé en la salida y traté de mantenerla clavada. Pensé que lo tenía bajo control, pero luego toqué un poco la grava, y eso fue todo.

"No me parece tan mal, el daño, el golpe fue bastante pequeño. No creo que hayamos perdido nada al final, creo que dos vueltas. Así que nada representativo en ese sentido", finalizó el tricolor.