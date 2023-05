Devela Canelo Álvarez su estatua de cera

"Canelo" confesó que es la figura de cera más real que ha visto en su vida. Claro, es la suya y sí tiene un enorme parecido.

Saúl Álvarez visitó la Ciudad de México para develar su figura en el Museo de Cera, donde aprovechó para hablar de lo que viene en su carrera. Desde el posible rival para septiembre, hasta el deseo de pelear algún día en el Estadio Azteca -ya remodelado y listo para el Mundial de 2026-, y, por qué no, un posible pleito contra Conor McGregor, a quien -aseguró- le podría ganar con una sola mano.

"No descarto la posibilidad, a lo mejor no ahorita a corto plazo, pero no descarto la posibilidad", expresó.

El tapatío, ganador ante John Ryder en su última pelea, señaló que en las próximas semanas definirá rival. Se habla de la revancha ante Dmitry Bivol, pero igual están David Benavidez y otros más.

"Estamos en pláticas con todos a ver qué es lo viene, una pelea importante para septiembre, y estamos en eso, viendo qué es lo mejor para nosotros y la gente", reiteró.

Hace unos días, la estrella de UFC, Conor McGregor, comentó que si se entrenaba boxeo, como cuando se enfrentó a Floyd Mayweather Jr., podría derrotar al "Canelo", quien, para el irlandés, ha bajado su nivel.

"Con una mano (le ganó), con una mano nada más", expresó entre risas.