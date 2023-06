Dice Ana Guevara estar respetando la ley

Agencia Reforma

Ciudad de México.- Ana Guevara, titular de la Conade, no está dispuesta a ceder ante el equipo de natación artística, ya que considera que esta actuando bajo la ley.

El pasado 5 de junio, el juez dictaminó que se debían reactivar las becas a las ondinas, lo cual ya se hizo (al menos lo correspondiente a este mes), sin embargo, la dirigente intenta impugnar dicha orden.

"No, no busco nada, yo cumplí. Lo único es que está impedido legalmente poderles dar la beca, entonces no están yendo al fondo. Yo cumplí, ¿qué es lo siguiente? Entonces no es un revés para la Conade, no es un golpe para mí, me dio la razón el juez de que estoy impedida legalmente.

"A mí me toca respetar la normativa y el reglamento y la ley, solamente eso. No es dolo contra nadie, no es impedimento contra nadie, vean la regla (que) está publicada en el Diario Oficial de la Federación. Ahorita estamos exentando a 12 y el mensaje para el resto es, ¿puedes violentar la regla y puedes tener el beneficio?", comentó Guevara durante la presentación de a 100 días del Campeonato Mundial de Voleibol de Playa Tlaxcala 2023.

La ex atleta consideró que el omitir los pagos al equipo de natación artística no es una acción injusta, ya que ella fue deportista de alto rendimiento y el apoyo que recibió fue gracias a su desempeño en las pistas.

"Afortunadamente y gracias a Dios nunca recurrí a ese mecanismo para obtener becas. Todo lo obtuve contra el reloj y con resultados y eran montón inferiores, entonces no veo cuál es la injusticia", agregó.

Guevara, también reconoció el trabajo que ha realizado la legión tricolor en la justa centroamericana.

"Bien, muy buena (actuación), la verdad que el equipo va muy bien y lo que pasa siempre, hay medallas que se han ido cayendo pero vamos bien. Mañana es el día en que caerán 19 medallas y vamos a esperar, faltan muchas disciplinas todavía", puntualizó.