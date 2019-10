Dice Brizio que Maganda inventó racismo

Ciudad de México.- Uno de los capítulos más polémicos en la carrera de Arturo Brizio Cárter se dio en abril del 2018, cuando el silbante con raíces africanas, Adalid Maganda lo acusó de actos racistas, además de insultarlo, discriminándolo por el color de su piel.

- ¿Por qué te acusó Adalid Maganda de racismo, miente?

"Por su puesto, el señor fue dado de baja por sus calificaciones, es un tema que está cerrado en todo sentido, regresó, de la forma que fuera regresó y está arbitrando en la división que estaba y evidentemente tendrá la oportunidad de pelear por un puesto en la Liga BBVA".

El directivo recalcó, en el programa En la Cancha, que dejó el tema atrás porque este episodio lastimó a su familia, pues Maganda mintió sobre lo que se vivió la noche en que asegura que Brizio lo llamó de manera despectiva "negro".

"Deseo de todo corazón haberme equivocado, no es el árbitro malo que yo pensé que era, pero al final se verá. por supuesto que enfáticamente digo que jamás, ni a él, ni a nadie (he insultado), tengo árbitros de todos colores, sabores y edades, tengo mujeres, y ese tipo de cosas son muy delicadas, les hablo de usted a los árbitros para empezar, en esa junta había gente presente, no fue un dialogo así, pero bueno es que para mi es prueba superada, fue incómodo, doloroso para mi familia", recalcó.

Brizio Cárter afirmó que ha platicado en varias ocasiones con Maganda y la polémica quedó atrás.

"Es una cuestión totalmente superada", subrayó el presidente de la Comisión de Árbitros.