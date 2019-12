Dice 'Chaco' adiós a las canchas

Ciudad de México.- Christian Giménez se despedirá del futbol rodeado, sobre todo, de sus seres más queridos.

Y esto no sólo incluye a su familia, que acompañó por más de 20 años en su travesía por las canchas. Hoy acompañarán al "Chaco" ex compañeros y amigos de Cruz Azul, Pachuca, Veracruz, Boca Juniors, una fiesta en el Estadio Hidalgo para decir adiós y quedar a mano con el futbol.

"La verdad que todo lo que he vivido a lo largo de mi carrera en el futbol fue mucho más de lo que me imaginé cuando estaba chico. Ya presente, con todo el tiempo que ha pasado desde que me retiré, todo ha sido muy rápido. Y ahora se vienen las sensaciones de incertidumbre, nervios, de tener las cosas claras.

"Inconscientemente lo he aterrizado (el cariño que se ha ganado), pero no le he dado esa magnitud. Todos los que van a estar en mi partido fueron jugadores que estuvieron a lo largo de mi carrera conmigo. No es algo que lo tomo como imposible, me he manejado en la vida de una manera y creo que eso generó un vínculo importante con los que van a venir", explicó el ex volante de La Máquina en entrevista con CANCHA.

"Chaco" reunirá una constelación de al menos 44 estrellas, en las que destacará Carlos Bianchi y Cuauhtémoc Blanco.

"Ya están confirmados 44 chicos. Viene Carlitos Tévez, Carlos Bianchi, Cuauhtémoc Blanco, Guillermo Barros Schelotto, Román (Riquelme) todavía no me confirmó porque está con un tema de elecciones en Boca Juniors, pero ojalá pueda venir.

"Bianchi todavía me pone nervioso. Ese señor todavía me impone mucho. Lo tuve de chico, me hubiera gustado tenerlo de grande para saber de qué se trata la vida y aprenderle mucho más. Me ha enseñado mucho cómo formarme y como seguir por el camino correcto", sentenció.

Un duro golpe

El futbolista profesional escapa de la realidad por algunos años, pero la vuelta al mundo terrenal es un golpe duro.

Christian Giménez hoy en día vive otro tipo de vida, retirado del futbol, aún con su estatus de estrella, pero tratando de entender el mundo del que estuvo alejado en los 21 años que duró su carrera profesional en las canchas.

"Cada uno vive la fama y lo que conlleva ser deportista de una manera. Pero la verdad es que el jugador de futbol no se detiene a ver si salió el sol, si se está moviendo la lampara o si hay tierra. El jugador de futbol es su auto, entrenamiento, concentración, lujos, viajes y no digo que esté mal, lo que digo es que si después de tantos años en el futbol no te preparas, lo vas a sufrir mucho.

"Estaba en otra realidad, porque estaba acostumbrado a que me pidieran autógrafos. Ahora tengo que ir a un restaurante, sentarme en un mesa y llamar, ahora tengo que hacer la cola del banco, voy a un parque y la gente me mira diciendo 'es o no es', es complicado y difícil.

Hay muchas cosas que cambian, pero la realidad es que uno como jugador de futbol no vive eso, está en otro mundo", dijo el "Chaco".

Para mantenerse con los pies en la tierra, su esposa Berna y su mamá Mirta fueron claves.

"En ese sentido me he ayudó la estabilidad familiar, el tener una esposa que me ha ayudado a mantener los pies en la tierra y saber donde estoy. Pero he tenido estas situaciones".