Dice COM: Delegación mexicana no viajará en TP-01

Reforma

Ciudad de México.- El ofrecimiento del avión presidencial para trasladar a Japón a los deportistas tricolores que competirán en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 se agradece, pero la logística que están implementando las autoridades niponas para la llegada de las delegaciones complica su uso, lamentó el presidente del Comité Olímpico Mexicano (COM), Carlos Padilla.

El dirigente expuso que la logística de arribos a la sede olímpica es totalmente diferente en esta ocasión debido a la situación global por el coronavirus y que todos los deportistas que compitan en Tokio 2020 deberán aterrizar en el Aeropuerto Internacional de Narita, donde se montará el dispositivo sanitario para realizar las pruebas PCR a todos los integrantes de la Familia Olímpica antes de ingresar a suelo japonés.

Al no tener todas las características de un avión civil, la aeronave presidencial mexicana tendría que aterrizar en una instalación militar y eso implicaría otro dispositivo migratorio y sobre todo sanitario para las autoridades japonesas.

"Agradecemos mucho el ofrecimiento que hizo este día el Secretario de Hacienda para usar el avión presidencial, pero nosotros ya tenemos confirmados boletos de avión con una aerolínea japonesa y además la logística para un vuelo de esta naturaleza es muy complicada por toda esta situación del Covid-19 y las medidas sanitarias que está implementando Japón", dijo Padilla.

"Esperamos que el señor Secretario y el Gobierno federal mantengan ese ofrecimiento para trasladar a la delegación que competirá en los Juegos Panamericanos Junior de Cali, que son en noviembre y donde las condiciones serán otras", añadió.

Además, Padilla informó que el COM ya tiene boletos de avión, gracias al patrocinio de Grupo Value, para más de una centena de deportistas que empezarán a hacer un campamento en la prefectura de Hiroshima a partir del tres de julio.

Hubieran sido 2 viajes para Tokio

El avión presidencial TP01 que el Secretario de Hacienda, Arturo Herrera, ofreció para transportar a los deportistas mexicanos que acudirán a los Juego Olímpicos de Tokio, hubiera sido insuficiente para transportar a la delegación en un solo viaje.

Debido a su configuración, que fue hecha para el traslado de un jefe de Estado, en este caso el Presidente de México, el Boeing 787-8, sólo cuenta con 80 asientos y no como las versiones comerciales de este modelo que fluctúan entre 210 y 250.

De acuerdo con el Comité Olímpico Mexicano (COM), hasta el momento 119 deportistas han logrado su clasificación a la junta olímpica que inicia el próximo 23 de julio.

Este lunes, luego de que se diera a conocer que la aeronave fue trasladada al Aeropuerto de Logística del Sur de California, también conocido como Victorville, Herrera informó que fue para que el fabricante le dé mantenimiento porque sería utilizado para trasladar a la delegación mexicana que participará en Tokio.

Sin embargo, esta tarde el presidente del COM, Carlos Padilla, informó que no usarán el avión presidencial debido a que al no ser de un avión comercial tendría que aterrizar en un aeropuerto militar y complicaría la logística diseñada por las autoridades japonesas ante el SARS-CoV-2.

Además, indicó, los boletos para los atletas fueron comprados con antelación a una aerolínea nipona, gracias a un patrocinio de una empresa mexicana.

El TP01, bautizado como José María Morelos y Pavón, fue adquirido en el sexenio del ex Presidente Felipe Calderón y estrenado por Enrique Peña, en diciembre de 2018, al inicio de la actual Administración, fue enviado a los hangares de Boeing en Victorville con la promesa de que sería vendido.

Tras permaneces 19 meses en esas instalaciones regresó al País y ha estado guardado en el antiguo Hangar Presidencial sin que el Gobierno mexicano haya encontrado comprador.