Dice Hugo estar listo para el Madrid

Hugo Sánchez no ha vuelto a dirigir porque está decepcionado por la falta de firmeza que existe en algunos directivos que le dan la espalda a un proyecto a largo plazo, sin embargo al Real Madrid nunca le diría que no y si Luis Aragones dirigió a la Selección española con 66 años edad, él tampoco se cierra a volverse a poner al frente de un equipo.

Hace unos meses, antes de la vuelta de Zinedine Zidane al cuadro merengue, tuvo una reunión con Florentino Pérez, presidente del Madrid, para externarle que estaba listo para tomar al equipo, y luego de ese encuentro una puerta se abrió para el mejor jugador mexicano de todos los tiempos.

"Tuve una reunión con Florentino Pérez, estuvimos hablando una hora y media, quería que supiera que estoy listo y preparado para tomar las riendas del Real Madrid cuando él lo decida. Me gustó lo que me dijo, que ojalá y el destino nos vuelva a juntar nuevamente, eso me abrió las puertas de que en un futuro pueda ser, no lo descarto porque tengo edad para seguir, mi referente es Luis Aragonés, quien es el entrenador más longevo que conozco en cuanto a estar a niveles muy altos y no lo descarto, me hace mucha ilusión", confesó "Hugol", de 61 años, al programa En la Cancha.

¿Te sientes capaz ahora mismo para estar en el Real Madrid?

"Ya se lo dije al presidente, no me tiemblan las piernas para ponerme al frente de los jugadores actuales porque si a Zidane antes de haber dirigido un equipo de Primera División y sin haber dirigido a la Selección de Francia le dieron la oportunidad de dirigir el Real Madrid, y luego a Solari, creo que tengo un currículum... he sido bicampeón con Pumas, dirigí otros equipos de Primera División, también han sido testigos de cómo le ganamos el trofeo Santiago Bernabeu al Real, algo que ningún equipo hispanoamericano había conseguido".

Lo ocurrido con los Tuzos dejó una huella profunda en el "Pentapichichi", pues consideró que se jugó con su imagen y su prestigio.

"He estado un tanto desilusionado de los directivos porque solamente buscan el dinero, no buscan ganar partidos y títulos, por ejemplo el Pachuca fue la última decepción que tuve, porque me traje a toda la familia, saqué a mis hijas de la escuela, con un proyecto de 2 ó 3 años como me dijeron, y al cabo de 3 o 4 meses y no calificamos por un punto y me hicieron a un lado, y fue una decepción tremenda", explicó.

¿Por qué no has sido candidato para dirigir a los Pumas?

"Porque no ha sido momento, está muy bien que no me hayan buscando y veríamos si regreso, no cierro la puerta, pero las segundas partes nunca fueron buenas. Si regreso tendría ser ser con mucho apoyo, un plantel interesante y situaciones específicas, no lo descarto".