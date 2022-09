Dice Roger Federer adiós al tenis; pierde su último partido

Ciudad de México.- ¡Se fue el Rey, viva Roger Federer!

El suizo salió a la pista de la Arena O2 de Londres, en la Laver Cup, escoltando a su amigo y acérrimo rival, Rafael Nadal, y ambos acompañados por el capitán Björn Borg; entre los tres suman 53 títulos Grand Slam.

El publico rindió pleitesía al suizo: "Roger Forever, number one". Mientras, Novak Djokovic retrataba el momento con su teléfono, Andy Murray observaba y si faltaba algo más el sueco Stefan Edberg hizo el volado, que ganó Fedal. La madre de Federer, Lynette y Robert Federer, padre de "Su Majestad", su esposa Mirka, sus cuatro hijos: Myla, Charlene, Leo y Lennart veían el último partido de su padre que cerraba una carrera de 24 años, desde su debut en 1998.

Roger flotaba elegante en los saques, sus reflejos aún están ahí pese a tener más de un año sin jugar desde Wimbledon 2021. La picardía de Federer aparecía en momentos cuando se reía por no entender las indicaciones de Nadal, quien llevaba mando en el dobles. A Roger también lo invadía la nostalgia, otro de sus superpoderes.

Es verdad que el resultado era lo menos importante y pasaba a una segunda categoría. No solo Federer se despedía del tenis, también se terminaba la rivalidad más importante en el circuito varonil del último siglo: Fedal. La leyenda de Federer se entendió mejor con la de Rafa y visceversa. Juntos sumaron 42 títulos Grand Slam, se enfrentaron 40 veces, 24 victorias para el español y 16 para Federer. Ambos consiguieron 2 mil 317 victorias en el tour.

Por el Equipo Europa, Nadal cerró el primer set cerca de la red ante los estadounidenses Frances Tiafoe y Jack Sock, que no lograron romper. El equipo Resto del Mundo, liderado por el legendario John McEnroe, quebró en el segundo set para el 2-1. La fiesta era de Roger, pero los estadounidenses querían robar un poco de protagonismo. Fedal no lograba concretar las oportunidades de quiebre y después revirtieron para el 4-3. Un tie-break definió el segundo parcial 7-6 para el Resto del Mundo ante un heveltico que no se movía tanto para proteger su rodilla derecha.

La dupla Fedal despertó para la tercera manga con un 3-0, pero Sock y Tiafoe no cedieron tan fácil, la suerte les sonrió por momentos hasta igualar 6-6. Después, ace de Roger que llevó hasta la muerte súbita, la última del suizo, solo así podía despedirse, Roger sacó para punto de partido al 9-8 y el público se arrancó de sus asientos. Sock sentenció y el partido terminó 6-4, 6-7 y 9-11.

Llorando Roger se despidió acompañado a los 41 años de amigos y rivales. La despedida tuvo un dolor dulce, entre divertida y melancólica, como una especie de nostalgia por el futuro del tenis sin Roger Federer.