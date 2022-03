Diego Cocca deja en suspenso su continuidad en Atlas

Renee Pérez / Agencia Reforma / Diego Cocca, director técnico del Atlas

Ciudad de México— Diego Cocca quiere definir cuál es su futuro con el Atlas. El técnico que logró romper la sequía de 70 años sin títulos en el Atlas, señala que falta un mes para que su contrato finalice, y desea sentarse junto a su representante y la directiva que encabeza José Riestra para saber si van todos en la misma dirección.

Y es que, a partir del segundo semestre, el Atlas participará en 3 eventos: Campeón de Campeones, Campeones Cup, y Concachampions.

"Lo que pienso es que estar en un lugar donde uno quiere estar y pueda seguir creciendo. Logrando objetivos nuevos y cada vez más difíciles, el torneo que viene el Atlas tiene que jugar Campeón de Campeones, Concachampions, hay evolución, pero hay que ponernos de acuerdo para ver de qué manera lo vamos a enfrentar, con qué plantel contamos", señaló este mediodía Cocca en conferencia de prensa.

El estratega aclaró que por ahora no tiene ninguna oferta de ningún otro equipo.

"No y no me interesa. He hablado con mi representante para ver el tema contractual con el club, termina un contrato y hay que hablar, sobre todo en la parte deportiva, para lo que viene. Veremos si estamos en la misma sintonía para poder continuar, o no. Esto es así, con tranquilidad, pienso en Cruz Azul, terminar con el mejor equipo en cancha, mejor rendimiento, terminar los mejores puestos de la tabla. Y hay que evaluar que en un mes termina un contrato y hay que tener claro la continuidad o no. Pero no saco las energías de donde las tengo que sacar", indicó.

Y en lo que su situación se resuelve, Cocca se enfoca en el futuro inmediato que es la visita al Cruz Azul este sábado en el Estadio Azteca con la ausencia de 3 jugadores, 2 por expulsión ante las Chivas (Julián Quiñones y Jairo Torres), y 1 por sumar su quinta amonestación (Aldo Rocha).

Diego Cocca señala que aprovechará para darle oportunidad a jugadores que no han participado regularmente, aunque no mencionó sus opciones.

"Cuando hay bajas por lesiones o expulsiones, abre la puerta a otros jugadores. Se trata de oportunidades, estar listos, aprovechar. Estuvimos probando, mañana tengo un día más para probar. Buscar lo mejor para jugar en Cruz Azul con un equipo de variantes, muy difícil. Con tranquilidad y tratando de hacer el mejor partido posible", comentó.

El entrenador indicó que Emanuel Aguilera y Jeremy Márquez están listos, mientras que Diego Barbosa, quien sufre una fascitis plantar, viajó a Estados Unidos para realizarse una revisión.

"Emma está bien igual que Jeremy, trabajan a la par. Diego, no. Diego se fue a Estados Unidos para hacer consulta, entrena pero hay molestia, fue a consultar un especialista para tenerlo lo más rápido posible", señaló.