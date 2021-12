Diego Cocca, el hombre que rompió la maldición

Agencias

Llevaba Diego Cocca cuatro equipos en cuatro años. La brújula se le había extraviado desde que dejó River Plate.

Echando el sueño a suspiros, Cocca recordaba a Daniel Passarella cuando le habló pegado a la banda de cal que dividía la cancha de las bancas para darle un consejo en su debut.

"Me hizo de cabeza fuerte, de una mentalidad ganadora, no había otra forma para debutar en un equipo como River Plate, plagado de presión. Tenía 19 años cuando me dio la oportunidad y no me olvido de ello porque me hizo entender el lado humano”.

Entre esos años, jugó para Deportivo Español, Ferrocarril Oeste, Lleida y Argentinos Juniors siempre de titular, pero saltando de un club a otro.

De pronto en Buenos Aires, un día le mencionaron la opción del Atlas. Era de Guadalajara, peor aún, un nombre más largo y difícil de pronunciar.

"No tenía ni idea de dónde estaba, en esos tiempos no había herramientas, sólo en una enciclopedia y del equipo sabía menos” confiesa.

Así que tomó el teléfono y marcó a un conocido argentino, Pablo Lavallen, que fue precisamente el defensa central con el que hizo pareja en su debut y ahora estaba en México. Era 1999, un año convulso para el Atlas.

"Lavallen me habló bien del Atlas, me dijo que era una buena institución y que acababan de jugar una final. En pocas palabras me convenció de fichar para venir a México”.

El Atlas, que se tuteaba con la tristeza, no jugaba una final de Liga desde 1951 y aquel verano del 99 estuvo a un paso del título en una de las finales más vibrantes para la memoria. Perdió en penales con el Toluca.

"Cuando llegué me encontré con un equipo de jerarquía, con buenos jugadores y un técnico como Ricardo La Volpe que enseñaba con claridad. Además, en el 2000 participamos en la Copa Libertadores. Al estar en la cancha jugando Libertadores me decía a mí mismo que había elegido la mejor opción. Estaba orgulloso del Atlas, por eso no entendía que tuviera tantos años sin poder salir campeón”, recuerda Cocca.

Ese Atlas se quedó varado en cuartos de final de Libertadores ante Palmeiras y para Diego Cocca fue una explosión de conocimiento.

"Así como recuerdo a Passarella por el lado humano que mostró al debutarme, tengo que reconocer que aprendí de estrategia hasta que coincidí con Ricardo La Volpe. En México empecé a conocer cosas del futbol que jamás me había imaginado y que hasta hoy me siguen resultando benéficas al ponerlas en práctica”.

Cocca se fue del Atlas en el 2001, pero le quedó una pizca de remordimiento, sintió que hubo un arrebato amoroso con los rojinegros y de alguna manera su vida no dejaría de estar atada a ellos.

Estando en Veracruz, en el 2003, decide estudiar para ser entrenador y comienza sus prácticas en un equipo de la cuarta división argentina, el Comisión de Actividades Infantiles.

En Santos pasaría sin tener suerte en el 2011, “me faltaba la experiencia que ahora sí tuve en el Atlas”, recuerda al tiempo de enfatizar que ahí fue cuando conoció a Alejandro Irarragorri, dueño del Atlas que lo llamó de nuevo en el 2020.

"Cuando llegué al Atlas vi que era un equipo derrotado mentalmente, que antes de jugar los partidos ya los daban por perdidos, realmente era un asunto cerebral”.

Cocca ya lo había vivido en Racing cuando en tres años le cambió la mentalidad y lo sacó campeón, rompiendo una maldición de 13 años. En Atlas, contribuyó con lo mismo, hizo añicos 70 años de tragedias.