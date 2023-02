Diego Cocca se va de Tigres; 'Chima' Ruiz es DT interino

Agencia Reforma Agencia Reforma

Monterrey.- La espera terminó y los rumores se confirmaron; Diego Cocca ha dejado de ser entrenador de Tigres y tomará las riendas de la Selección Mexicana.

"Informamos que hemos decidido dar por finalizada la relación laboral con Diego Cocca como Director Técnico del Club Tigres, tras conocer su decisión de aceptar el cargo de entrenador de la Selección Nacional", indicó el club en un comunicado.

El club felino luego ofreció una conferencia de prensa en el Estadio Universitario, en la que confirmó también que será Marco Antonio Ruiz quien tome las riendas del equipo.

En la atención a medios estuvieron presentes Mauricio Culebro, presidente del club, Antonio Sancho, director deportivo, y el "Chima".

"Tigres informa que ha dado por terminado la relación con Diego Cocca. Necesitamos gente comprometida, sabemos que la afición es de tiempo completo. Nadie está por encima de la institución", dijo Culebro.

Junto a Ruiz, Juninho, Juan Carlos Ortega y Marcos Ayala conformarán en el cuerpo técnico.

"Estos adjetivos no me gustan usarlos, hoy 'Chima' y su cuerpo técnico están designados a llevar los destinos del primer equipo", declaró el presidente sobre si es un interinato o no.

CULEBRO, SOBRE LA REPENTINA SALIDA DE COCCA

"Fue una de las posibilidades que se manejó que Diego terminara el torneo, respetando algunos compromisos que tenía la Selección, pero al final la decisión fue que necesitamos alguien al 100% comprometida con la institución".

CULEBRO, ACERCA DE COCCA AL TRI

"Ha existido una comunicación con la gente de la Federación (Mexicana de Futbol), ellos nos manifestaron el interés, como fueron entrevistado otros candidatos. En ese momento hablamos con Diego, queremos gente que está comprometida, le comentamos la situación y nos dijo que quería ser parte de esos candidatos. El lunes recibimos una llamada cuando nos avisaban que querían hablar con Diego porque la elección había sido que era el DT de la Selección.

"Él siempre había tenido la ilusión de dirigir a una Selección, él le debe mucho al futbol mexicano y que la Selección era buscar esa posibilidad, básicamente fue eso la plática".

¿FUE TRAICIÓN DE DIEGO COCCA?

"Es válido ir a cumplir un sueño y nosotros no estamos en posición de cortarle las alas a nadie. Cada quien es libre de tomar sus decisiones, estamos enfocados en Tigres y hay ganas de seguir ilusionándonos", dijo Culebro.