Diego Reyes da positivo por coronavirus

Ciudad de México.- El defensa central de Tigres, Diego Reyes, dio a conocer a través de un comunicado en sus redes sociales que dio positivo por covid-19 en la última prueba que se realizó, razón por la cual no se entrenó con el equipo este lunes.

"Me gustaría compartirles que he dado positivo en la última prueba que me hice de covid-19. Gracias a Dios estoy bien y en este momento no presento ningún síntoma”, se lee en el texto publicado por Reyes.

Cabe recordar que el zaguero se vio envuelto en la polémica la semana pasada por asistir a la fiesta de cumpleaños del guardameta de Rayados de Monterrey Hugo González, aunque Diego afirmó que sólo acudió a entregarle su regalo al portero.

Reyes se perderá los compromisos de Tigres en la jornada doble del Guard1anes 2020, donde primero recibirá al Puebla este martes y posteriormente visitará al Toluca el próximo domingo.