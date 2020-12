Dinenno apunta a conquistar su primer campeonato

Ciudad de México

Cuando el delantero argentino, Juan Ignacio Dinenno llegó a los Pumas en enero pasado, lo hizo con la firme convicción de lograr lo que se le ha resistido en siete años de carrera como futbolista profesional, un título de primera división.

"He estado cerca, no lo he podido conseguir y sí, la verdad que es una espina porque todo jugador de futbol juega para ganar y salir campeón”, comentó en una entrevista exclusiva para Excélsior en el mes de marzo.

La única vez que Dinenno se consagró, fue cuando consiguió el ascenso a la Superliga Argentina en 2014 jugando para el Club Atlético Temperley.

Es por eso que el goleador de los universitarios en el presente torneo Guard1anes 2020 con 12 tantos, toma la final de vuelta, que sostendrán el domingo frente al León, como el partido “más importante” de su trayectoria hasta ahora.

"Considero que es el partido, al día de hoy, más importante de mi carrera, porque la magnitud de esta liga es enorme, el primer torneo aquí y poder disputar esta instancia, es algo maravilloso y realmente me encuentro con mucha emoción, con la misma ilusión desde el primer día. Viendo hacia atrás y ver todo este objetivo consumado de haber llegado hasta acá, es una satisfacción enorme”, señaló el atacante sudamericano.

Luego del empate a uno en el encuentro de ida, que se llevó a cabo el jueves en Ciudad Universitaria, a Dinenno no le asusta tener que ir a buscar el triunfo al estadio del León el domingo, un recinto donde la Fiera no pierde un partido de Liga MX desde noviembre del 2019.

"Sabemos que, para poder lograr el campeonato, tenemos que hacer las cosas que parecen imposibles, pero creo que este equipo ha demostrado que todo es posible para nosotros, por nuestra actitud, por nuestro futbol. Obviamente que enfrente vamos a tener a un gran rival y tenemos que saber cómo doblegarlo”, apuntó el argentino.

"Estoy muy a gusto en el club, es una institución hermosa y realmente me encantaría seguir vistiendo estos colores, pero el futbol es muy dinámico y uno nunca sabe”, finalizó.

Fuente: www.excelsior.com.mx