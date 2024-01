Dirán árbitros al público sus decisiones tras revisar VAR

Cd. de México.- A partir del Clausura 2024, que arranca este viernes, los árbitros de la Liga MX tendrán que explicar sus decisiones del VAR en el sonido local del estadio.

Armando Archundia, titular de la Comisión de Arbitraje, explicó que los colegiados tendrán que decir de viva voz su determinación final, después de que el VAR los haya llamado para analizar una jugada.

"A partir de este 2024, con autorización de la FIFA y la International Board, vamos a implementar que el árbitro dé a conocer lo que ocurre cuando vaya a revisar una jugada controversial", indicó.

"Es muy sencillo, va y revisa (en el monitor), regresará a la cancha y dirá: 'mi decisión es no penal, no gol o no falta del número del jugador y el nombre del equipo".

Archundia recalcó que esta explicación sólo se dará cuando el árbitro acuda revisar algo a la pantalla, no necesariamente todas las jugadas serán susceptibles de análisis.

"El árbitro se va a tomar su tiempo y va a tratar de explicar lo más breve y conciso para que la gente entienda lo que está sucediendo en la revisión y en la toma de decisiones.

El titular de los árbitros dijo que esto es un gran aporte porque le dará claridad al aficionado que acude al estadio y que muchas veces se pregunta qué es lo que se está revisando o por qué se tomó tal o cual determinación.

"Cuando estás en casa o viendo el partido otra vez alguna plataforma, se dan las explicaciones, pero que mejor que el árbitro explique y diga por esta situación sancioné lo que sucedió", expuso.

"Queremos transparentar, estas ideas vienen de la gente de la FIFA y nosotros somos pioneros en este sentido, somos 24 asociaciones que empezaremos esta semana con el tema de la explicación de una revisión de VAR".