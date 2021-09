Dirigirá 'Chaco' en Segunda División de Uruguay

Tomada de Twitter

Uruguay— Christian Giménez tendrá su primera experiencia como DT en el extranjero.

El "Chaco" fue confirmado esta mañana como nuevo entrenador del Club Atlético Atenas, de la Segunda División de Uruguay.

Giménez llega a un entorno conocido, ya que Andrés Fassi, ex vicepresidente de Grupo Pachuca, es dueño del club uruguayo, en tanto que Juan Pablo Fassi, hijo de Andrés, preside al equipo.

Christian cuenta con poca experiencia como entrenador, al solo tener en su currículum la dirección técnica del Cancún FC, de la Liga de Expansión, donde tuvo un paso discreto.

Giménez deberá dar resultados en un equipo que viene de tener una mala experiencia con su anterior DT, Diego Forlán.

Forlán incluso no reparó en criticar al presidente del club, Andrés Fassi, debido a sus formas para gestionar la institución.

"Los Fassi me sugerían a quién poner y sacar del equipo. En una de las reuniones que tuvimos menos mal que andaba con tapabocas porque se me desfiguró la cara de la calentura.

"Lo que le dije a Juan Pablo (Fassi) es: 'Ustedes me vinieron a buscar como entrenador y yo al equipo lo manejo como quiero', pero me contestó que me iban a seguir sugiriendo por más que yo dijera blanco y ellos negro", dijo Forlán tras dejar el cargo.

Incluso, el exdelantero del Atlético de Madrid reconoció que él mismo le pidió a la directiva cesarlo, si no le dejaban de imponer ideas y jugadores.

"Me dijo: 'Este equipo no nos representa, jugamos contra un cuadro que no tiene cancha para entrenar y no cobra'. Ahí mi error fue hablar con él, en caliente, no tendría que haberlo hecho.

"En esa charla, Juan Pablo (Fassi) me comentó: 'Jugamos al pelotazo, nos tendrías que haber escuchado que tenemos más de 40 años de futbol' Y ahí exploté. Le dije clarito: 'Tenés dos opciones, aguantarme o echarme, porque a esto no lo voy a permitir más'. Si saben tanto de fútbol que dirijan ellos", comentó Forlán.

Giménez deberá cambiar la dinámica en un equipo que busca subir a la Primera División del futbol uruguayo.