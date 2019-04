Discusión con Aguilar y respaldo a Caixinha, claves en Cruz Azul

Ciudad de México.- Según el mediocampista de Cruz Azul, Édgar Méndez, una de las razones por las que han tenido un notable repunte en el presente Torneo Clausura 2019, fue porque quisieron respaldar a su entrenador, Pedro Caixinha. El jugador español reconoció que les afectaron los rumores sobre una posible salida del portugués a media temporada, cuando los resultados no eran los esperados.





"Fueron momentos difíciles porque la verdad nada de lo que decían era cierto. Nos hicimos fuertes en nombre del cuerpo técnico porque la verdad no era justo que hablaran así o que dijeran que Pedro se iba a ir, entonces fue un momento muy bueno para unirnos”, confesó.





El futbolista europeo consideró que su discusión con el defensa paraguayo, Pablo Aguilar, al medio tiempo de un partido que perdían contra el Necaxa, pero que terminaron ganando, también les ayudó a salir adelante.

“Fue un punto clave para decir: basta ya y vamos a hacer lo que sabemos. La imagen que estábamos dando no era la correcta y las cosas salieron bien, ahora estamos en un momento muy bueno”, afirmó Méndez, refiriéndose a los ocho partidos que tienen sin perder.

Con 26 puntos obtenidos, la Máquina está cerca de confirmar su lugar en la próxima Liguilla, no obstante, el extremo derecho del equipo cementero, reveló que sus objetivos son más ambiciosos.





"Nos quedan dos partidos, la mentalidad nuestra es ganar los dos y meternos en cuarto lugar con 32 puntos. La verdad que ahora mismo estamos con una buena dinámica, quizá prefiero este momento que el del torneo pasado”, reconoció el futbolista europeo, quien también opinó sobre las bajas entradas en sus juegos como local de este torneo.





“Yo creo que ha sido el no ganar la final (del Apertura 2018), ellos sienten que les fallamos y es entendible. Poco a poco se tienen que ir enganchando como siempre lo han hecho, pero es normal, no es una, no son dos, son varias finales ya que no les pudimos regalar a la afición, pero bueno, yo creo que ellos también ven nuestro trabajo y cómo nos esforzamos y yo creo que poco a poco van a seguir viniendo (Estadio Azteca). Esperemos que así sea en la Liguilla”, comentó esperanzado.

Este domingo, Cruz Azul buscará amarrar su boleto a la fiesta grande, cuando visite a los Lobos BUAP de Juan Francisco Palencia, un viejo conocido de la institución celeste.