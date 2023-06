Disfruta Paola Espinosa del retiro deportivo

Agencia Reforma

Ciudad de México.- Paola Espinosa ha vivido una mudanza emocional después del retiro.

La doble medallista olímpica comparte con CANCHA que no extraña el sobresalto con el que dormía pensando en que podía golpearse en un entrenamiento ni tampoco llevar su cuerpo al límite todos los días.

Ahora, disfruta de los detalles de la vida como: compartir los logros con su hija Ivana, desvelarse, comer lo que más le gusta y la fundación que lleva su nombre.

¿En qué etapa estás?

Como en una mudanza, pero estoy viviendo muy feliz, me he descubierto como mujer y como persona después de haberme dedicado toda mi vida a una sola cosa. Me está encantando la persona en la que me estoy convirtiendo.

¿Fue fácil el retiro?

Fue muy sencillo tomar esa decisión porque la misma cabeza me estaba empujando, el cansancio mental de tantas cosas que se viven dentro del deporte, mi misma cabeza me dijo: 'Ya es momento'. No fue fácil el proceso después de tomarla porque son muchas cosas a nivel físico que la mente no entiende.

Era increíble no tener que llevar mi cuerpo al límite todos los días, dormir y despertarme un poco más tarde, comer mejor porque en los clavados te cuidas tanto que no quieres pasar esa línea y fui muy disciplinada. Fue desvelarme, poder comer lo que me gusta y lo que quiero.

¿Qué no extrañas?

Lo que más disfruto es no tener la angustia, los clavados son un deporte peligroso, todas las noches cuando sabía que me tocaban hacer 3 y media de holandés o ya en las últimas etapas del trampolín me costaba mucho trabajo moverlo y me dormía angustiada pensando en que no me fuera a golpear; ahora disfruto más los momentos.

¿Y qué sí extrañas?

Lo que podría extrañar serían las sensaciones que tenía cada que me subía a la plataforma, esa sensación de adrenalina y a la gente como mi profe Iván y mi doctora Andrea y dos o tres amistades dentro del deporte que valoro mucho.

¿En quién te has descubierto?

Descubrí que clavados fue una parte de mi vida que valoro mucho y que puedo platicar con mi hija de mis logros, pero también tengo muchos más sueños y quiero mostrar otra parte de la mujer y la persona que soy.

PAOLA ESPINOSA

31 de julio 1986

Medallista olímpica, mundial, panamericana y centroamericana.

Fundación Paola Espinosa