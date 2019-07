Doble campeonato

Chihuahua.- Está que no cree en nadie, la jinete Citlaly Bustillos quien junto a su bella ejemplar “Flicka” lograron el campeonato de la ronda larga y corta en la Primera División de la cuarta fecha de Barriles de la NBHA Distrito Chihuahua zona centro llevada a cabo en el municipio de Aldama.

Citlaly registró una marca de 17.22 para llevarse la primera posición en ronda larga al igual que en la ronda corta pero con 17.35 con la misma “Flicka”.

Más campeones absolutos de ronda corta fueron Paulina Duran y Capuchino con 18.05 en Segunda División, Jimmy Torres y Romano con 18.35 en Tercera División, Gaby Hernández y Victoria con 18.99 en Cuarta División, Adriana Corral y Norteño con 19.38 en Quinta División y Naomi Aparicio y Chuchuco con 20.22 en Sexta División.



Más Premiación…

Ronda Larga

Segunda División

1-Paulina Duran y Capuchino 17.87

2-Mary José Romero y Chucky 17.98

3-Citlaly Bustillos y Sassy 18.01

Tercera División

1-Michelle Rodríguez y Borka 18.25

2-Ximena Salcido y Hassan 18.27

3-Grethel Hernández y La Hormiga 18.28

Cuarta División

1-Jimmy Torres y Romano 18.79

2-Jazmín Moran y Solitario 18.85

3-Gaby Hernández y Victoria 18.89

Quinta División

1-Jimmy Torres y No Name 19.23

2-Adriana Corral y Norteño 19.29

3-Diana Domínguez y La Duquesa 19.32

Sexta División

1-Estefanía Rodríguez y Hikovy 19.76

2-Naomy Aparicio y Chuchuco 19.80

3-Karen Ortega y Sky Dep 19.82