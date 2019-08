Chihuahua.- El chihuahuense Rodrigo Montoya logró doble medalla de oro en los Juegos Panamericanos Lima 2019, tras ganar las finales de singles y dobles este miércoles.

Montoya ganó la modalidad de dobles haciendo dúo con el también chihuahuense Francisco Javier Mar.

En la final de singles, a Montoya le tocó enfrentarse a su compatriota, el tijuanense Álvaro Beltrán, quien fue a Lima en una designación polémica, al tomar el lugar que el chihuahuense Álex Landa reclamó como suyo por ser el campeón nacional.

Pero Beltrán respondió fuerte al llegar invicto a esta final y ganó el primer set por parcial de 15-9.

Durante el segundo set, Beltrán tropezó y se estrelló contra uno de los vidrios de la cancha, el cual se quebró y provocó cortes superficiales en el brazo y pierna izquierda del cachanilla.

El partido se suspendió por unos minutos, pero luego continuó. Ya para ese momento, Montoya había tomado control del parcial y terminó con victoria de 15-6.

En e ltercer y definitivo parcial, el chihuahuense arrasó con Beltrán, al vencerlo por 11-0.

Es algo que no puedo explicar, ya me salían las lágrimas cuando llegué a la final, y en este momento imagina la emoción que siento”, dijo Montoya luego de ganar la final. “Álvaro salió muy concentrado en el primer set, pero me tranquilicé para el segundo, no sé si lo que pasó le afectó físicamente, pero yo seguí motivado y se dieron las cosas afortunadamente”.

En dobles, Montoya y Mar derrotaron con autoridad a la pareja de Bolivia, conformada por Conrrado Moscoso y Roland Keller, por parciales de 15-0 y 15-1, para así llevarse la medalla de oro.

Ambos chihuahuense todavía pueden sumar una medalla de oro más para México, en la modalidad por equipos.