Doblete para Chihuahua

Chihuahua.- Chihuahua consiguió un doble título en la categoría sub 17, en el Campeonato Nacional de Flag Football, llevado a cabo en Tecamac, Estado de México.

En la rama varonil, el equipo de Chihuahua, representado por jugadores del Colegio de Bachilleres derrotó a su similar de Sonora en la final por marcador de 24-14, para así adjudicarse el título.

Asimismo, en la rama femenil de esa misma categoría, las chihuahuenses jugaron una defensa de acero y vencieron 12-0 en la gran final al equipo de “La Familia”, representante de Ciudad de México.

La capitalina Samira Jasso participó en la categoría sub 15, y estuvo en este nacional por segunda ocasión, aunque su equipo tuvo una participación más discreta.

“El nacional estuvo muy padre porque la verdad, entrabas a los campos y de ver juegos por doquier y era un nivel impresionante, en los partidos no nos fue tan bien ya que de cuatro juegos ganamos uni, pero los otros tres juegos los perdimos por los nervios, ya que para la mayoría de las niñas de mi equipo era su primer nacional y pues les ganaron los nervios, la verdad en lo personal me agradó mucho mi equipo y si me gustaría volver el año que entra con ellas, quedamos en 4 lugar de nuestro grupo”, comentó.