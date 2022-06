Domina Alonso P3 en Canadá; Checo Pérez fue octavo

Montreal, Canadá.- Red Bull no arriesgó sus autos en la tercera sesión de entrenamientos libres del Gran Premio de Canadá, donde la lluvia se hizo presente y Fernando Alonso (Alpine) marcó el mejor tiempo.

Max Verstappen y Sergio Pérez solo dieron un par de giros de reconocimiento durante 40 minutos. Cuando el mexicano por fin completó uno de sus giros, poco a poco mejoró hasta llegar al octavo lugar.

El vigente campeón de la F1 patinó en varias zonas de la pista y en la curva 2 perdió el control del RB18M; terminó en el noveno puesto.

Por el lado de Ferrari, Charles Leclerc no apareció en el cronómetro. De hecho, con la cuarta unidad de potencia montada en el F1-75 arrancará último, por lo que no hay preocupaciones por encontrar la puesta a punto. Carlos Sainz Jr. si dio un par de vueltas, aunque al final ya no pudo ascender posiciones y tuvo que conformarse con la décima plaza.

Con su experiencia, Alonso dominó el Circuito Gilles Villeneuve con marca de 1'33"836 con el Alpine. El asturiano optó por los neumáticos medios para suelo mojado, así que le permitieron ser el referente.

El francés Pierre Gasly con su Alpha Tauri se metió a la segunda posición de último momento, y el cuatro veces campeón, Sebastian Vettel, fue tercero con el Aston Martin.

La última práctica inició puntual pese a las condiciones climáticas. El agua invadió el trazado semi urbano, y pocos pilotos tomaron la iniciativa.

Haas fue la primera escuderia en mandar a sus dos conductores a marcar los primeros tiempos. Kevin Magnussen se quedó con la punta, provisionalmente, y su compañero Mick Schumacher lo escoltó.

Dentro de dos horas se llevará a cabo la clasificación, en donde se espera el mismo panorama sin un favorito a llevarse la pole position.