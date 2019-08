Dorados a la duela

Chihuahua.- Los Dorados de Chihuahua tuvieron ayer su primera práctica oficial rumbo a la temporada 2019-2020 de la Liga Nacional de Baloncesto Profesional (LNBP) al mando de Gustavo Pacheco.

La quinteta del estado inició con evaluación y trabajo físico para posteriormente hacer un desglose ofensivo en la duela y trabajar en bloques algunos aspectos defensivos- ofensivos y cerraron con trabajo táctico en media cancha.

Al respecto Gustavo Pacheco se mostró conforme con el primer día de trabajo de Dorados: “Los muchachos vienen en buena forma y con ritmo de trabajo lo que hace más fácil que se adapten al sistema que tendremos para iniciar la temporada de la LNBP”.

Cabe destacar que el capitán de la selección nacional Gabriel Girón y el dominicano Juan Miguel Suero reportarán con el equipo las primeras dos semanas de septiembre. Girón trabaja aspectos físicos en Monterrey y Suero continúa concentrado en España con la preselección dominicana de cara al Mundial FIBA 2019 que se jugará en China a partir del 31 de agosto.

Por su parte el seleccionado mexicano Jonathan Machado, quien hace unos días regresó a territorio azteca de los Panamericanos de Lima comentó al final de la primera práctica en el Quevedo: “El equipo está muy bien balanceado, creo que tenemos todas las posiciones, los mexicanos que estamos aquí ya nos conocemos y dejaremos todo en la cancha y aunado a eso los extranjeros que vienen de jugar en ligas importantes hacen que el balance sea muy bueno para este equipo”.

Además a la afición de Chihuahua Machado mandó un mensaje: “Esperen grandes cosas de nosotros, no venimos solo a pasar a playoffs, venimos por el campeonato y darle una alegría a toda la afición de Chihuahua”.

El que también habló después del entrenamiento fue Adrián Zamora quién ya tiene campeonatos ganados en la LNBP, jugó para “El Chino” Pacheco en Aguacateros de Michoacán y fue parte de la selección mexicana en el mundial del 2014: “Jugué en una ocasión la Liga Estatal de Chihuahua, me encantó la afición pero no pude regresar porque no se cuadraban las fechas con la LNBP, se que es la mejor afición de México y la verdad estoy muy agradecido de que Dordos me haya tomado en cuenta para jugar con ellos”.

Los Dorados del Estado de Chihuahua regresarán a entrenar el martes en doble sesión y están a 30 días de arrancar la temporada regular de la LNBP con grandes expectativas y objetivos.