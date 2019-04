Dorados es mi casa: Maradona

En septiembre pasado llegó a Culiacán para dirigir en el Ascenso MX y ocho meses después Diego Armando Maradona aseguró que los Dorados son su casa.

El astro argentino jugará la siguiente semana su segunda Final consecutiva en la categoría contra el San Luis del timonel Alfonso Sosa. En caso de que gane la escuadra potosina, iría directo a la Primera División porque sería bicampeona, de lo contrario, Maradona y su equipo obligarán una serie definitiva. "Toca pensar en San Luis, a quienes junto con mi cuerpo técnico los vamos a revisar estos días para preparar la Final. Dorados es mi casa, es adrenalina pura y estoy contento, dejo con un beso a mi hijo en casa y me voy a entrenar con mis muchachos, aquí lo importante es que el corazón de los Dorados que son los muchachos, siga latiendo muy fuerte", dijo Maradona. De escándalos no se ha hablado, al contrario, en la Ciudad sinaloense la afición está encantada con ex campeón mundial con Argentina en México 1986, no se diga el plantel, que adora al DT. "Yo no le hago caso a los retractores, yo tengo que trabajar y actualmente mi alegría es muy grande ya que yo le prometí a mi hijo Dieguito que lo iba a llevar a la final y él me preguntó que, qué es eso, le expliqué en lo que consiste y en lo que será su primera final y se la dedico con toda mi alma", afirmó. Cuando Maradona llegó al banquillo de los Dorados, estos ocupaban el sitio 15 de la clasificación, y ese mismo torneo llegaron a la Final, ahora, por segundo semestre al hilo ya están en la ronda definitoria. A reserva de que se confirme, la serie quedaría programada para el miércoles y sábado próximos. "El secreto son los muchachos, no es ni Maradona ni los directivos, ni nada únicamente los jugadores desde el portero hasta el último suplente, todos encaramos los entrenamientos de la misma manera. "Nadie se queda y si alguien lo hace el otro compañero lo empuja, tenemos un arduo trabajo por delante y nadie nos quita el fervor y la sonrisa de haber ganado en una cancha donde ya lo habíamos hecho, pero no en una semifinal"