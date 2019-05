Dorados sobreviven

Los Dorados de Chihuahua tuvieron una segunda mitad sobresaliente y sorprendieron a los Pioneros de Delicias por marcador de 114-105, para así extender la serie final de la Liga de Basquetbol Estatal (LBE).

Delicias se coronaba en casa con una victoria, pero Chihuahua no lo permitió, gracias a un juego de conjunto. La serie está 3-2 todavía a favor de Delicias.

Delicias también tuvo dosis de culpa, debido a una segunda mitad aletargada, tal vez motivada por un exceso de confianza. Durante la primera mitad, los Pioneros dominaron el encuentro, y llegaron a tener ventaja de hata 11 puntos, pero Chihuahua recortó distancia y al medio tiempo se fueron empatados a 49 puntos.

Delicias jugó sin intensidad esa segunda mitad, algo que más bien caracterizó a los Dorados en la mayoría de los partidos anteriores de esta serie. Los Pioneros cayeron en desesperación muy pronto, y todavía con cinco minutos en el reloj, y una desventaja de 10 puntos, empezaron a abusar de los triples, pero ésto no cayeron.

Chihuahua manejó muy bien el balón en el último cuarto. No tuvieron una sola pérdida y gastaron eficientemente el reloj, no solo utilizando la mayor cantidad de segundos, sino también al anotar y no dejar que Delicias se acercara.

D. J. Johnson mantuvo al equipo capitalino a flote cuando Delicias lucía mejor, pero fueron Marco Ramos y José Luis Bucio quienes brillaron durante la segunda mitad para desbalancear el encuentro a favor de los Dorados.

Ramos terminó con 28 puntos, mientras que Bucio encestó 21, 17 de ellos en la segunda mitad. Por el lado de Delicias, Nick Harney tuvo 29 unidades.

El sexto de la serie está pactado para jugarse este sábado en Chihuahua. Aún no se confirma que el encuentro será en el gimnasio Rodrigo M. Quevedo, el cual es sede de la Olimpiada Nacional.