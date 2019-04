Dorados toma ventaja sobre Cuauhtémoc en semifinales de la LBE

Chihuahua.- Los Dorados de Chihuahua nunca dejaron de producir y vencieron este jueves 91-84 a los Manzaneros de Cuauhtémoc, para ponerse 1-0 al frente de la serie semifinal de la Liga de Basquetbol Estatal (LBE).

Fue un encuentro digno de una semifinal, apretado, con buena defensiva y un gimnasio Rodrigo M. Quevedo lleno. El partido fue de pocas faltas y solamente en el último cuarto ambos equipos llegaron al “bonus” acumulativo.

La profundidad de su banca, les permitió a los Dorados seguir con un ritmo constante de juego, algo que los Manzaneros no pudieron seguir, sobre todo cuando entraron sus jugadores reservas.

El equipo de Cuauhtémoc se mantuvo en el partido, e incluso llegó a estar arriba hasta por tres puntos a la mitad del último cuarto, pero apenas anotaron cinco puntos en un periodo de cuatro minutos y medio, en ese mismo periodo y eso los condenó a la derrota.

El escolta Jeff Ledbetter no estuvo en su día y falló 10 de 12 triples intentados, por lo que el encargado de la ofensiva manzanera fue el pívot Benjamin Puckett, quien atacó la llave ferozmente e incluso encestó tres triples, pero eso no le alcanzó a Cuauhtémoc.

Tras esa sequía en el último cuarto, Cuauhtémoc reaccionó en los segundos finales, y tras estar abajo 11 puntos cuando restaba poco más de un minuto de juego, llegaron a acercarse a cuatro, pero perdieron el balón en una importante ofensiva y Chihuahua liquidó.

El mejor hombre de los Dorados fue el ala-pívot D. J. Johnson, quien, aunque sufrió a la defensiva sin poder marcar efectivamente a Puckett, brilló del otro lado de la canasta con 24 puntos. Puckett terminó con 30 unidades.

La serie continuará este sábado, en el gimnasio Quevedo con el segundo encuentro, a las 20:00 horas.

Este viernes se jugará el primero de la otra serie semifinal entre los Pioneros de Delicias y los Centauros de Chihuahua, en la casa de los primeros.