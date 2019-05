Dortmund espera ‘milagrito’ para rebasar a Bayern

Berlín (AP) — Pese a que necesita un “milagrito” para conquistar el título de la Bundesliga en la última fecha de la campaña, el Borussia Dortmund tiene prevista ya una fiesta.



El Bayern Múnich, que tiene dos puntos de ventaja sobre el Dortmund y lo supera por una notable diferencia de goles, luce como favorito indiscutible para extender su récord el sábado, con la obtención de su séptimo campeonato consecutivo. Pero el Dortmund no renuncia a la esperanza.



“Tengo la sensación de que estamos a punto de lograr algo grande”, comentó el director general del Dortmund, Hans Joachim. “Ni yo mismo lo puedo explicar”.



Esencialmente, al Bayern le basta con un punto en casa ante el Eintracht Fráncfort, que no ha vencido al campeón defensor en 15 partidos de liga y que ha caído en sus últimas nueve visitas a Múnich. Dortmund, en tanto, enfrenta un duro partido simultáneo en casa del Borussia Möenchengladbach.



“Es todavía posible. Queremos lograr el milagrito”, dijo Sebastian Kehl, exvolante del Dortmund que trabaja ahora muy de cerca con los jugadores del club. “Si hay cualquier duda del Bayern, queremos aprovecharla”.



Los planes para que el equipo desfile en un autobús descubierto por las calles de Dortmund el domingo se trazaron desde hace meses, cuando el conjunto tenía una delantera de nueve puntos sobre el Bayern.



“Miramos la tabla”, dijo Oliver Nestler, jefe de los bomberos de la ciudad.



Pero el Dortmund dilapidó la ventaja con empates consecutivos ante Fráncfort, Hoffenheim y Nuremberg en febrero, antes de caer en Augsburgo. Una goleada de 5-0 que el Bayern propinó al Dortmund el mes pasado puso de relieve la diferencia entre ambos equipos.



Luego, Dortmund perdió más puntos como local ante Schalke y de visita frente a Werder Bremen.



Bayern pudo haber asegurado el cetro el fin de semana pasado, pero sólo igualó sin goles ante Leipzig. Sin embargo, el club bávaro luce decidido a escribir un buen desenlace para una campaña desafiante.



“Si hubiéramos tenido esta situación en el invierno, si nos hubieran dicho que podíamos asegurar el título con una victoria como locales ante Fráncfort, lo habríamos firmado de inmediato”, dijo el delantero del Bayern, Thomas Müller.



Hay un dato que debe dar esperanza a Fráncfort y a Dortmund. Bayern no ha conquistador el título como local desde que se mudó a su nuevo estadio en 2005.