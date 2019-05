Duelo de ídolos y del morbo

Chihuahua.- Los ídolos locales, Terremoto Morales y Misterio de Plata, protagonizarán la pelea más esperada del año por el morbo que conlleva y que será por el “Campeonato del Norte” este próximo jueves 16 de mayo en la función de lucha libre que abrirá la feria de Santa Rita 2019.

“Llevó más de dos meses de preparación intensa, no sé mi rival, que en los últimos años no ha hecho nada sólo lucirse en Facebook, y sólo espero que se presente para de una vez por todas ponerlo en su lugar”. “Si llego a perder con él, no lo superaré y será definitivo mi retiro tras varias décadas en el ring”, dijo el polémico luchador local.

Por su parte, Misterio de Plata en la última función donde estuvo programado no se presentó y fue precisamente un par de años atrás ante el Terremoto.

La entrada a la lucha libre será gratis a gradas con el boleto de la feria pero sí desean acceder a ringside deberán adquirir sus boletos en Internet en el sitio de boletito.com con un costo de 250 pesos las primeras filas.

La cartelera comienza a las siete de la tarde de este jueves 16 de mayo día que la feria de Santa Rita 2019 abrirá sus puertas.