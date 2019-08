Dura 'Chiquimarco' 3 días como DT

Ciudad de México.- La aventura de Marco Antonio Rodríguez como entrenador del Salamanca se terminó antes de empezar.

Tres días después de presentarlo como timonel, el club español de Segunda B emitió un comunicado en el que daba a conocer el cese del ex árbitro, quien a su vez se defendió dando a entender que querían usarlo de "prestanombre".

"El Salamanca UDS agradece el trabajo y el compromiso del entrenador durante estos días y le desea todo lo mejor en el futuro, tanto en lo deportivo como en lo personal", se lee en el texto emitido por la institución.

"Cesado? El título de entrenador Grado Superior o UEFA PRO debe ejercerse con profesionalismo y ética", contestó "Chiquimarco" mediante su Twitter.

"Un genuino entrenador No vende al mejor postor su inversión de años de preparación y jamas permitas ser prestanombre y que otros sin la cualificación europea, te utilicen".

Rodríguez llegó al cuadro ibérico, que tiene inversión mexicana al igual que jugadores, y cuyo presidente es Ulises Zurita (ex mandamás de Querétaro), luego que el técnico José Luis Trejo no pudiera dirigir debido a que no contaba con un título avalado por instancias europeas.