Duró Cocca 129 días en el Tri

CDMX.- La era de Diego Cocca al frente de la Selección Nacional apenas duró 129 días, con un saldo de 3 partidos ganados, 3 empatados y 1 perdido.

Más allá de los números, para el nuevo Comisionado del futbol mexicano, Juan Carlos Rodríguez, fue necesario cesar al estratega nacional para empezar de cero y enderezar el proceso.

"Esta etapa ha sido viciada por la toma de decisiones, por la falta de procesos, rigor y transparencia en los nombramientos y por una tormenta perfecta, y las malas costumbres que vamos arrastrando de tantos años", explicó a través de un video que se subió a redes sociales.

"Lo natural sería esperar a que terminara la Copa Oro, pero hoy ya no tenemos tiempo que perder, así que les comunico que he tomado la decisión de dar por terminado el contrato de Diego Cocca y los integrantes de su cuerpo técnico".

Rodríguez dijo que optó por un video para que su mensaje vaya directo, sin filtro, pues se percató de que era necesario hacer cambios.

"La última semana encontré muchas deficiencias en planeación, logística, funcionamiento y falta de liderazgo en muchos niveles", argumentó.

"Un partido contra Estados Unidos se puede perder, siempre existe el riesgo porque esto es futbol, lo que no se puede aceptar es la forma en la que sucedió, se renunció a ganar desde el primer momento, con decisiones de logística que friccionaron al grupo. Al final no solo se perdió el partido, también la capacidad de reacción, el liderazgo dentro y fuera del campo, el control emocional, el sentido de portar con profesionalismo una camiseta con la que al menos esta vez nadie se sintió representado".

Durante el paso de Cocca al frente del cuadro nacional, en la Nations League, el Tri venció 2-0 a Surinam, empató 2-2 frente a Jamaica y el jueves pasado cayó en la Semifinal ante Estados Unidos, en medio de un partido donde la escuadra azteca terminó con dos jugadores expulsados y sin brindar un buen partido de futbol.

El domingo, la Selección Nacional venció por 1-0 a Panamá, para quedarse con el tercer lugar del torneo de la Liga de las Naciones, con un escaso aforo y sin convencer futbolísticamente.

"No quiero ni pensar, como se dijo, que hubo jugadores que se querían bajar del barco antes de iniciar la Copa, no me imagino que en la Selección haya elementos que olvidaran lo que hay detrás de ellos, gente que vendió su coche o hipotecó su casa para acompañarlos a Qatar. Personas que manejan cientos de kilómetros para llegar a cualquier estadio para verlos jugar el partido que sea, familias que se reúnen en casa frente a una pantalla con toda la ilusión de ver a su equipo", señaló el Comisionado de la FMF.

Además de Cocca, también se prescindió de Rodrigo Ares de Parga, quien fungía como Director Ejecutivo de la Selección Nacional.

"Igualmente le doy las gracias a Rodrigo Ares de Parga, no tengo duda de que son profesionales, la falta de proceso, las formas y la atmósfera imperante no les ayudaron y es imposible concederles el tiempo, que en otras circunstancias sería prudente", explicó Rodríguez en su mensaje.

El alto directivo de la FMF nombró a Jaime Lozano, ganador de la medalla de bronce en los pasados Juegos Olímpicos de Tokio 2020, para que tome las riendas del equipo de manera interina para la Copa Oro.

"A 35 meses y medio del arranque de la Copa del Mundo en nuestra casa, tomé la decisión de nombrar a Jaime Lozano como técnico interino para que haga frente a la Copa Oro, le agradezco por dirigir al equipo de aquí al final del torneo, los jugadores te conocen y te quieren bien Jaime, varios de ellos formaron parte del proceso olímpico de Tokio, de corazón gracias Jimmy a ti y a tu equipo de trabajo por venir a apoyar a México en medio de esta crisis", abundó.

El Comisionado también envió un mensaje a los dueños de equipos en el que les expuso que el futbol es un patrimonio de la afición.

"A los dueños de los equipos les quiero decir algo muy importante, sé de su entusiasmo, de su inversión para que el futbol en México sea posible, pero eso ya no es suficiente, el futbol es más que un negocio, es un patrimonio que pertenece a la afición y todos le hemos fallado, no solo ahora, sino desde hace mucho tiempo", mencionó.

"Necesitamos una nueva forma de relacionarnos, de ver todos hacia adelante en el mismo lado y de preservar lo más sagrado que es la credibilidad de la afición, hoy enojada y profundamente lastimada por el futbol, razones les sobran, respuestas les faltan".