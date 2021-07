Dwayne Haskins es golpeado por su esposa

Especial

Las Vegas— Kalabrya Gondrezick-Haskins, esposa del QB de Acereros de Pittsburgh, Dwayne Haskins, fue arrestada por golpear a su esposo.

El incidiente ocurrió el pasado 3 de julio en un hotel de Las Vegas, según reportes.

La Policía atendió la llamada en la madrugada de ese día y detectó que el jugador de 24 años tenía el labio partido y le faltaba un diente, entre otras lesiones, por lo que la mujer fue acusada de violencia doméstica.

Gondrezick-Haskins explicó a la Policía que junto a su esposo, con quien se casó en marzo, acudieron a Las Vegas con amigos para renovar sus votos, pero en un punto en la noche hubo una discusión que escaló al punto que golpeó a su marido.

Por su parte, el ex de Washington Football Team establece que la discusión habría sido porque el jugador se fue a un club con sus amigos y no esperaron a todo el grupo. Recuerda la discusión, pero no el golpe.

Los Acereros, a través de un comunicado, indicaron que estaban al tanto de la situación y que no harían comentarios.