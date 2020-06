Echan a Cruz Azul de deportivo por contagios de Coronavirus

Especial

Ciudad de México— A Cruz Azul le cerraron las puertas del club donde entrenaba en Querétaro tras revelarse que presenta positivos por Covid-19.

La Máquina llegó el miércoles por la tarde a Juriquilla para realizar pretemporada pero solo 2 días pudo asistir a La Loma Centro Deportivo, como comprobó CANCHA.

Los celestes alternaron sede de entrenamiento, entre el Club de Golf de Juriquilla y La Loma, pero el viernes por la tarde fue el último día que asistieron a ese centro deportivo.

El sábado tuvieron sesión en el hotel y en el club de golf, pues el domingo ya no fueron a La Loma, sino que tuvieron que entrenar en La Cresta, en la cancha Polo Álvarez, sede de las fuerzas básicas del Club Querétaro.

"No, ya no vienen", explicó una persona del club deportivo cuyo nombre no quiso revelar por temor a represalias.

"Normalmente la pretemporada es por 10 días, pero solo vinieron 2 y se canceló".

CANCHA supo que existieron diferencias con el club deportivo luego que la reservación la había hecho La Máquina con información de que no presentaba ningún positivo en sus filas, versión que se cayó tras recibir los resultados de las pruebas que hicieron al plantel horas antes de viajar a Querétaro, el miércoles pasado.

Además, varios usuarios se han quejado sobre dicha situación.

"Seguimos con los procesos de sanitización, es una inquietud que tienen varios usuarios", agregó la misma persona.