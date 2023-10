Eden Hazard se retira del futbol a los 32 años

Bruselas, Bélgica.- Líder de la generación dorada de la Selección de Bélgica, tercera en el Mundial de Rusia 2018, Eden Hazard, sin club desde que saliera del Real Madrid en junio, anunció su retiro a los 32 años.

"Hay que saber escucharse y parar en el buen momento. Tras 16 años de carrera y más de 700 partidos disputados, he decidido poner fin a mi carrera de futbolista profesional", señaló el mediapunta, que explotó en el Lille y brilló en el Chelsea antes de apagarse en el Real Madrid.

En el Chelsea, entre 2012 y 2019, el mediapunta belga se convirtió en uno de los mejores jugadores del mundo, logrando una buena colección de trofeos, entre ellos dos ediciones de la Premier League y dos de la Europa League.

Campeón de Europa sin protagonismo

Con el Real Madrid no fue capaz de alcanzar este nivel pero amplió su palmarés, principalmente con la Champions League de 2022, aunque sin protagonismo.En la Selección, Hazard fue el capitán del equipo que estuvo a punto de batir a Francia, a la postre campeona del mundo en 2018, en Semifinales, después de haber echado a Brasil en Cuartos.

Fue la 'generación dorada' del futbol belga, dirigida desde el banquillo por el español Roberto Martínez. A Hazard le acompañaban entre otros Kevin de Bruyne, Thibaut Courtois y Romelu Lukaku.

Ya en declive, los 'Diablos Rojos' no superaron la Fase de Grupos en el Mundial de Qatar 2022.

"Fui capaz de cumplir mi sueño, he jugado y me he divertido en campos de todo el mundo. Durante mi carrera tuve la suerte de conocer grandes mánagers, entrenadores y compañeros. Gracias a todos por los grandes momentos, les echaré de menos", señaló este martes.

"Finalmente, un gran agradecimiento a ustedes, mis fans, me han seguido durante todos estos años y me han animado en cada lugar en el que he jugado", concluyó.

Decisión sorprendente

Sin embargo, en junio, Hazard parecía lejos de colgar las botas. "He descansado durante dos o tres años (en el Real Madrid). Todavía me queda un poco de energía", ironizó justo antes de recibir una ovación de honor por parte de los 42 mil espectadores que asistieron en el estadio Rey Balduino a un partido de Bélgica contra Austria, en el que recibió un homenaje tras retirarse de la selección después del Mundial de Qatar.

Pero su larga carrera, que comenzó como profesional a los 16 años en el Lille, y los problemas físicos de las últimas temporadas le hicieron cambiar de opinión.

Nativo de La Louviere, ciudad francófona belga, Hazard cruzó la frontera para hacerse futbolista en el Lille, con el que logró el doblete Liga-Copa en 2011. Velocidad, explosividad, juego con las dos piernas, regates, fintas, toques... Enamoró a la Ligue 1 y fue elegido mejor jugador, con solo 20 años.

Elogiado por Henry

Tras sus mejores años en el Chelsea, fichó por el Real Madrid en junio de 2019 como la figura que iba a reemplazar a Cristiano Ronaldo, en un traspaso de 115 millones de euros.

Siete goles en 76 partidos contando todas las competiciones fue su triste balance en cuatro años, despidiéndose en 2023 cuando tenía contrato hasta 2024.

Con los Diablos Rojos, 126 partidos y 33 goles, Hazard no pudo coronar su trayectoria con un título. La leyenda del futbol francés Thierry Henry, que lo dirigió en la selección como ayudante de Martínez, le rindió homenaje en L'Equipe este martes incluso antes de que se conociera su retirada.

"Mi jugador preferido para ver estos últimos años ha sido Eden Hazard.. Era... ¡Wow! ¡Un jugador de instinto!", dijo Henry, actual seleccionador Sub 21 francés, en una entrevista.