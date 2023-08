Edson Álvarez debuta y West Ham derrota al Chelsea

CDMX.- Edson Álvarez hizo su debut en la victoria del West Ham United por 3-1 sobre el Chelsea en el Derbi de Londres por la Fecha 2 de la Premier League en el Estadio Olímpico de Londres.

Los "Hammers" pegaron primero con el gol de Nayef Aguerd a los 7 minutos del encuentro, los dirigidos por Mauricio Pochettino lograron el empate parcial con el tanto de Carney Chukwuemeka a los 28' para irse con las tablas en el marcador.

Michail Antonio le regresó la ventaja al equipo local al 53', luego de un disparo cruzado. A los 70', parecía que Edson entraría al campo pero Aguerd fue expulsado por doble tarjeta amarilla y eso cambió los planes para David Moyes, quien metió a Angelo Ogbonna.

Sin embargo, a los 81 minutos llegó el momento para Álvarez, quien reemplazó al también debutante James Ward-Prowse, que se fue con asistencia en el primer tanto del West Ham. En su primera intervención defensiva, el público aplaudió la barrida de Edson en el área para enviar la pelota al córner.

Lucas Paquetá sentenció la historia al 95' desde los 11 pasos para darle la primera victoria a los "Hammers" en la temporada y llegar a cuatro unidades en los primeros dos partidos.

West Ham enfrentará al Brighton Hove Albion el próximo sábado como visitante, donde Edson Álvarez buscará su primera titularidad con el equipo londinense.

Con su ingreso, el "Machín" se convierte en el undécimo jugador mexicano en debutar en la Premier League de Inglaterra, donde figuran nombres como Raúl Jiménez, Carlos Vela, Javier Hernández, entre otros.

"Me he sentido muy bien. Estoy consciente de que no estoy en mi mejor forma física pero poco a poco me iré ganando el puesto", fueron las reacciones de Álvarez tras su debut en la Premier League.