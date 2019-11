Edson Álvarez sabe que necesita subir su nivel con el Ajax

Ciudad de México.- Edson Álvarez admitió que requiere elevar su nivel futbolístico con el Ajax, pues está consciente de que tiene las aptitudes para brillar más y poderse consolidar como titular.

Sabía que iba a un gran club, pero con tan buenos jugadores que hay en el equipo y que te apoyen, no es difícil ser paciente. Mi nivel aún necesita subir, pero va bien. Seguido hablo con el entrenador con respecto a mis puntos a mejorar", expresó el mexicano a De Telegraaf.

El canterano del América explicó que el futbol en Holanda es más rápido que en México, por lo que la reacción debe ser igual. Además, ha tenido que adaptarse al cambio de vivir en otro país, con diferentes costumbres.

"En México puedes encontrar soluciones con el balón en el pie, pero aquí tienes que hacerlo en una fracción de segundo. No olviden que sólo he vivido aquí durante tres meses, todavía soy joven y he venido a un mundo completamente diferente en términos de vida y futbol", mencionó.

Tras concretarse su llegada a la Eredivisie, Álvarez suma 15 partidos con el Ajax, donde ha metido dos goles.

Con información de El Imparcial