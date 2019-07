EEUU toma la cima del medallero; guatemalteco logra bicampeonato

Lima (AP) — La ubicación de México como líder del medallero de los Juegos Panamericanos duró un solo día. Estados Unidos lo desplazó el domingo y está ya en su lugar tradicional en las justas continentales.



Es prácticamente seguro que la delegación estadounidense siga en el puesto del que sólo ha sido desbancada en dos de las 18 ediciones de los Juegos (Buenos Aires 1951 y La Habana 1991).



Así que no hay nada que lamentar para la delegación azteca. Su lucha en el cuadro es con otros países, el domingo sumó otras tres preseas doradas para llegar a ocho.



Dos llegaron en el ciclismo de montaña, donde Daniela Campuzano y Jose Ulloa arrasaron. Para la “Super Dani”, la tercera fue la vencida: obtuvo al fin el cetro continental tras quedarse fuera del podio en Guadalajara 2011 y Toronto 2015.



“He aprendido a no estresarme y a creer en mí”, señaló la ciclomontañista.



El otro oro mexicano en la actividad dominical llegó en el taekwondo, dentro de la modalidad de poomsae para duplas mixtas. Ana Ibáñez y Leonardo Juárez se impusieron en el tatami del Polideportivo Callao.



Por su parte, el guatemalteco Charles Fernández ratificó su condición de rey del pentatlón en el continente, al proclamase bicampeón panamericano. El también monarca durante los Juegos Centroamericanos y del Caribe realizados el año anterior, certificó así su boleto a los Juegos Olímpicos de Tokio.



“Muy orgulloso por ir a Tokio y por darle una medalla de oro a mi gente”, comentó el pentatleta de 23 años.



En las pesas, Colombia atinó a enderezar una jornada que pintaba mal. Brayan Rodallegas y María Lobón ganaron sendos oros en el levantamiento de pesas de los Juegos Panamericanos.



Rodallegas hizo válidos los pronósticos y se quedó con el oro en la división de 81 kilogramos. Totalizó 363 para superar al dominicano Zacarías Bonatt, quien terminó con 356 y tomó la plata, mientras que el bronce le correspondió al estadounidense Maurus Harrison con 350.



Con esa medalla dorada, Colombia llegó a tres en Lima y suspira por emular lo que hizo hace cuatro años en Toronto, donde los pesistas cafeteros se llevaron un cuantioso botín de ocho preseas de oro y 13 totales.



Lobón, de 23 años superó en una dura batalla a la ecuatoriana María Escobar para coronarse en la división de 59 kilogramos.



“Fue una dura prueba ante la ecuatoriana y tuve que dar lo mejor de mí para poder ganar”, dijo Lobón, quien se alzó con el oro en su último levantamiento. “Estaba muy emocionada, fue un sueño pero siempre creí que podía y en ese intento pensé en dar todo para darle la medalla a mi Colombia, no pensaba en la rival, sólo pensaba en dar lo mejor de mí y nada más”.



También Venezuela se embolsó un par de oros en las pesas, sus primeros dos títulos en estos Juegos Panamericanos. Génesis Rodríguez, ausente de los Juegos Olímpicos de 2016 en Río de Janeiro por dopaje, triunfó en la división de 55 kilogramos.



La segunda presea dorada de Venezuela no demoró mucho en la misma sede del Coliseo Mariscal Cáceres. Julio Mayora se impuso en la categoría de los 73 kilos.



A la selección argentina de rugby 7 le llegó por fin la hora de convertir su experiencia y tradición en oro. Los Pumas apabullaron 33-10 a Canadá en la final.



Para nadie es un secreto que Argentina es uno de los escasos bastiones del rugby en América. Pero no había podido subir a lo más alto del podio en las dos ediciones de los Juegos Panamericanos transcurridas desde este deporte se incorporó al programa, en la modalidad de equipos con siete integrantes.



Cayeron en las finales de Guadalajara 2011 y Toronto 2015, ambas veces ante Canadá. En Lima, los canadienses se colocaron en ventaja pero luego no tuvieron posibilidad alguna.



“Fue un torneo redondo para Argentina, no sólo porque alcanzamos esa medalla que se nos había negado en los dos últimos Juegos Panamericanos”, comentó Santiago Mare, quien totalizó ocho puntos.



En más actividad del domingo en Lima:



_Argentina consiguió dos preseas en el canotaje. Juan Cáceres, Gonzalo Contreras, Ezequiel Di Giacomo y Manuel Lascano triunfaron en la regata de 500 metros en kayak. El equipo de mujeres obtuvo bronce en la misma longitud y modalidad.



_Colombia ganó la medalla de bronce en el rugby femenino, al imponerse por 29-24 sobre Brasil.



_El cubano Jorge Grau conquistó la presea de oro en tiro, dentro de la modalidad de pistola de aire a 10 metros.



_Brasil conquistó el metal dorado en el all-around por equipos de la gimnasia. La plata fue para Estados Unidos y el bronce para Canadá.



_Colombia se adjudicó el oro en el squash, modalidad de dobles mixtos. Catalina Peláez y Miguel Ángel Rodríguez doblegaron en dos sets a Diana Elisa García y Alredo Ávila, de México.