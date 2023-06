El bicampeonato, la misión en San Salvador 2023

CDMX.- Los Juegos Centroamericanos y del Caribe San Salvador 2023 inician hoy y México tiene la misión de revalidar su dominio en la justa regional.

La Delegación Mexicana está integrada por 644 deportistas que competirán en más de 53 disciplinas hasta al 8 de julio. Dos días antes de la inauguración de hoy comenzó la actividad en tenis de mesa, voleibol de playa y boxeo.

Liderados por los abanderados mexicanos, la medallista mundial Alexa Moreno y el halterista Jorge Cárdenas, el equipo tricolor buscará igualar o mejorar el medallero que logró en Barranquilla 2018, donde sumó 341 medallas: 132 de oro, 118 platas y 91 bronces.

La titular del Comité Olímpico Mexicano (COM), Marijose Alcalá, pronosticó que México conseguirá el bicampeonato centroamericano, mientras que la directora de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), Ana Guevara, se reservó su predicción.

"Vamos a esperar a ver cómo se dan las cosas, nos tumbaron muchas pruebas donde teníamos garantizados oros, es parte del proceso.

"Esperemos que los resultados lleguen, la predicción nuestra es que vamos a tener buenos números y vamos a esperar que se logren... sí tengo un pronóstico, pero no lo voy a decir porque luego tiene consecuencia, para qué quieren que cantemos al gallo ganador; si ganan, cuando estemos de regreso festejamos, y si no no me echen la culpa", dijo Guevara.

El cambio generacional y los retiros motivan la ausencia de deportistas mexicanos emblemáticos, como la triple medallista olímpica y mundial María del Rosario Espinoza, la doble medallista olímpica Paola Espinosa y el medallista del orbe Rommel Pacheco.

También serán los últimos Centroamericanos para la mejor ondina mexicana de la historia, Nuria Diosdado.

San Salvador 2023 repartirá mil 499 medallas: 465 oros, 465 platas y 569 bronces; además, 17 deportes otorgarán plazas para los Juegos Panamericanos Santiago 2023 y la justa centroamericana marcará el camino del ciclo olímpico hacia París 2024, el más corto de la historia.

JCC en cifras

San Salvador 2023 considera...

54 Escenarios deportivos

37 Deportes

53 Disciplinas

465 Eventos que otorgan medallas

¿Dónde verlos?

Claro Sports, señal disponible en Latinoamérica.

Centro Caribe Sports Channel

Panam Sports Channel

Las Mascotas

Volco y Maqui dan color a San Salvador 2023. Maqui es la personificación de un Maquilishuat, árbol nacional de El Salvador, y Volco está inspirado en un volcán.

Es el favorito

México es de los países a vencer en San Salvador 2023 junto con Colombia y una Cuba que nunca puede ser descartada.

La Delegación Mexicana ostenta los títulos de JCC en clavados, natación y natación artística, disciplinas acuáticas a las que Conade les ha negado recursos federales durante el inicio de este ciclo olímpico, salvo a las ondinas, a quienes recién les devolvieron sus becas por orden de un juez.

El País defiende títulos también en tiro con arco, taekwondo, raquetbol, remo, triatlón, gimnasia rítmica, gimnasia trampolín, ciclismo de montaña, ciclismo de pista y el oro en futbol femenil, entre otros.

El equipo tricolor combina tanto veteranos como jóvenes exponentes.

Entre las deportistas con mayor experiencia destacan la ondina Nuria Diosdado y el equipo de natación artística, que busca revalidar 7 oros. Diosdado competirá en sus quintos y últimos Juegos Centroamericanos y del Caribe, en los que acumula 14 preseas.

Los clavados son el deporte que más medallas le ha dado México en Juegos Olímpicos y en San Salvador destaca el regreso del doble medallista olímpico Germán Sánchez, acompañado de los olímpicos Carolina Mendoza y Diego Balleza.

Una ausencia notoria es la nadadora olímpica Liliana Ibáñez, la mejor deportista mexicana del certamen pasado, ganadora de cinco oros, una plata y tres bronces.

Miguel de Lara, único nadador mexicano clasificado a París 2024, genera grandes expectativas.

El equipo de natación tricolor dominó en Barranquilla 2018 con un total de 15 oros, 18 platas y 10 bronces, logrando establecer, además, 13 nuevas marcas de JCC.

México ronda el tricampeonato en el futbol femenil con un equipo que lidera la campeona de goleo en la Liga MX Femenil, Charlyn Corral, también dueña del título de goleo centroamericano.

Cuba ostenta la corona en el boxeo, aunque México dominó en Barranquilla la rama femenil con Esmeralda Falcón, presente en esta edición. Los cubanos también son dueños del sofbol y la lucha.

Colombia defiende la corona en atletismo, deporte donde México lleva a exponentes como Diego del Real y Paola Morán.

Un amuleto salvadoreño

El Salvador es para México un amuleto, pues el País se ha coronado en las dos ediciones anteriores que esa nación ha albergado los Juegos Centroamericanos y del Caribe (JCC), en 1935 y 2002.

La Delegación Mexicana suma 11 campeonatos en 23 ediciones de JCC. En este siglo ha sido campeona en El Salvador 2002, Mayagüez 2010 y Barranquilla 2018, aunque dejó ir el campeonato en casa, en Veracruz 2014, que se agenció Cuba y México quedó segundo en el medallero.

La mejor cosecha de medallas de oro en la justa regional México la logró en El Salvador 2002 con 138, aunque la mayor cantidad de preseas totales fue en Mayagüez 2010, con 384 medallas, donde aprovechó la ausencia de Cuba, el líder histórico.

Los Juegos San Salvador 2023 han enfrentado múltiples desafíos.

Esa nación recibió la asignación de la sede el 15 de mayo 2021, tras la declinación de Panamá; luego enfrentaron el cambio de fecha, pues la justa estaba prevista para realizarse el año pasado, y por primera vez se celebrarán a 4 meses de distancia de los Juegos Panamericanos Santiago 2023.

Cartas fuertes

Los 10 mexicanos a seguir...

Deportista, disciplina

Alexa Moreno, gimnasia artística

Jorge Cárdenas, halterofilia

Nuria Diosdado, natación artística

Paola Longoria, raquetbol

Germán Sánchez, clavados

Charlyn Corral, futbol femenil

Daniela Souza, taekwondo

Alejandra Zavala, tiro

Aida Román, tiro con arco

Diego del Real, atletismo

Calendario tricolor

Deportes en los que se prevé el mayor domino de México...

Atletismo: 2 al 7 de julio

Ciclismo de pista: 28 de junio al 2 de julio

Ciclismo MTB: 8 de julio

Clavados: 1 al 6 de julio

Futbol: 24 de junio a 6 de julio (varonil), 25 de junio al 7 de julio (femenil)

Gimnasia artística: 24 al 28 de junio

Halterofilia: 23 al 27 de junio

Natación artística: 24 al 28 de junio

Pentatlón moderno: 24 al 28 de junio

Raquetbol: 24 de junio al 1 de julio

Taekwondo: 4 al 7 de julio

Tiro: 25 de junio al 4 de julio

Tiro con arco: 2 al 7 de julio

Triatlón: 5 y 7 de julio