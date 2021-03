El box ya es para mujeres: ‘Bonita’ Fernández

Cortesía

Ciudad Juárez— La inocente visita de una niña de 12 años al Gimnasio Municipal Josué Neri Santos terminó por forjar la carrera profesional de la ahora campeona latinoamericana, en la categoría súper mosca, por el Consejo Mundial de Boxeo Diana.

Se trata Diana “Bonita” Fernández, de 26 años, quien nunca se rindió a pesar de que en más de una ocasión se le advirtió que el box no era un deporte para mujeres.

En el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, celebrado mañana 8 de marzo, asegura que “el box ya es para mujeres. La muestra está en México que ha dado a campeonas mundiales”.

Su afición por el deporte comenzó cuando su hermano, Ricardo Fernández, de 31 años, la llevó con él al gimnasio y en la Navidad de ese mismo año, le regaló sus primeros guantes de box, “unos everlast dorados”, recuerda con entusiasmo.

“No entrenamos mujeres”, era la respuesta que recibía cada vez que intentaba conseguir a un entrenador, hasta que Jorge “Bigotes” Mendoza le abrió las puertas con la condición de que iba a entrenar igual que cualquier otro hombre en el gimnasio.

A pesar de los pesados entrenamientos Diana nunca se rindió.

“Por más cansada que estuviera me aguantaba porque sabía que si me quejaba mi entrenador me iba a decir que me fuera a llorar a otro lado”, cuenta entre risas.

Sus esfuerzos rindieron frutos, pues después de seis años de haber descubierto el box, Diana debutó como boxeadora profesional en un enfrentamiento contra Mónica Murrieta, de Sonora, del que salió victoriosa con un nocaut en el primer minuto del primer round.

“Comencé con el pie derecho mi carrera”, dice Diana, pues después de su primera victoria contra Murrieta, tuvo otras dos más que también ganó por medio de nocauts en el primer minuto de la pelea.

No tardó en darse a conocer en el mundo del boxeo, por lo que para su primera entrevista, su entonces entrenador Mendoza decidió identificarla como “Bonita”, con el fin de darla a conocer ante los medios de comunicación.

“Con ese apodo no le vas a dar miedo a nadie”, le dijo.

A lo largo de su carrera ha tenido 28 enfrentamientos, de los cuales 26 han sido victorias. La más significativa se registró en el 2018 cuando ganó su título como la campeona latinoamerica en la categoría súper mosca, al enfrentarse con una estadounidense que noqueó en el octavo round, “fue un nocaut muy espectacular”, señala Diana, quien recuerda que lsu contrincante cayó y no se movió.

Consciente de lo que representa tanto para el mundo del boxeo como para las mujeres, Diana dice que siempre trata de apoyar a las jóvenes que apenas inician y les recuerda que “nunca deben dejar de estar motivadas porque en el fondo siempre se puede, sólo hay que perseguir nuestros sueños”.

Además señala que si bien al principio fue difícil abrirse paso en el mundo del boxeo, ahora el box femenil ha ganado popularidad entre los aficionados.

Para llegar hasta donde está, Diana entrena de lunes a sábado cuatro horas diarias. Realiza ejercicios de cardio como levantamiento de pesas, además de entrenamiento de box, y los domingos entrena únicamente si tiene alguna pelea programada.

Actualmente el gimnasio donde ella descubrió su amor por el box continúa siendo su principal centro de trabajo, nunca ha dejado de entrenar en el Neri Santos, un lugar al que acudió para alejarse de las calles y para desahogar la energía que ahora también la caracteriza.

Si hay algún interesado o interesada por conocer más de esta u otras deportistas, podrá escucharlas en el Primer Conversatorio para la Conmemoración del Día Internacional de la Mujer Deportista organizado por la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ) que se transmitirá a través de Microsoft Teams mañana 8 de marzo a partir de las 11:00 de la mañana, en el siguiente enlace https://teams.microsoft.com/…/19%3ameeting_NDAzNjViNjktZ…/0…

“Ahí daremos a conocer la disciplina de cada una, se trata de poner el ejemplo para las chicas que inician en el deporte”, señaló Diana, pues en el evento también participarán la extaekwodoína Susana Aideé González Chávez, la también boxeadora profesional Karina Fernández, la excampeona internacional de lanzamiento de bala Tamara Lechuga, la preparadora física del equipo de voleibol de tigres de la UANL Dulce Chávez de la Rosa y la corredora de medio fondo Blanca Úrsula Ortega.

