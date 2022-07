El cachondeo de Ronaldo con la esposa de Luis Figo

Guadalajara, Jal.- Luis Figo fue la figura que sustituyó en Portugal el lugar que había dejado vacío Eusebio; y mucho antes de que apareciera Cristiano Ronaldo, fue uno de los elementos de la llamada Generación de Oro a nivel de selección que apuntaba a ser campeón del mundo.

Figo jugó para el Barcelona y el Real Madrid, y ahí tuvo algunas anécdotas con Ronaldo.

En el 2000, el portugués fue proclamado con el Balón de Oro, superando a Zidane y Schevchenko.

Ronaldo y su cachondeo

Luis Figo y Ronaldo jugaron juntos en el Barcelona y Real Madrid y al brasileño le llamó la atención la pareja del portugués.

"Florentino (Pérez) un día me llamó y me dijo: '¿por qué no te quedas en casa? Mira a Figo'. Yo le dije: 'presi, si tuviera la mujer que tiene Figo, me quedaría en casa'. Y Figo respondió: 'yo lo sabía, porque ya lo había comentado en el vestuario. Pero a Ronnie le perdono porque siempre está de cachondeo (poco serio). De cualquier forma, él no sabe que yo salía de casa cuando mi mujer estaba dormida".

El encargo de Riquelme

La Final de la Intercontinental del 2000 la ganó Boca Juniors al Real Madrid y mientras los jugadores argentinos festejaban, Juan Román Riquelme fue con Figo a cumplir un encargo de su padre.

"Todos los jugadores estaban corriendo y saltando, y yo tuve que irle a decir a Figo que me cambiara la camiseta porque mi viejo quería la de Figo. Ya antes del partido habíamos arreglado para cambiarla, y al momento de ir a cambiarla viene (Carlos) Bianchi (técnico de los Xeneizes) a abrazarme, pero yo estaba con Figo y tuvo que esperar".

La plegaria ante Inglaterra

En los Cuartos de Final de la Eurocopa 2004, Portugal perdía 1-0 ante Inglaterra y Figo estaba perdido en el juego, por lo que el técnico Luis Felipe Scolari lo relevó en el segundo tiempo ante el asombro de la gente.

"A Figo en la Euro 2004 ante Inglaterra lo cambié por Postiga y Figo se quedó en el vestuario. Solo después de los penaltis me di cuenta de que no estaba. Él estaba rezando a nuestra Señora de Fátima. Cuando hablamos de Figo, hablamos de un hombre que defiende a la selección, a su país, a su gente", dijo Felipao.

El truco de sombrero doble

Bobby Robson dirigió en dos etapas al Barcelona, pero siempre se le complicó hablar español, por lo cual a veces no se daba a entender con los jugadores.

"A veces le costaba trabajo acordarse de las palabras o los nombres. Una vez en Barcelona, en el medio tiempo del juego contra Logroñés íbamos ganando 4-1 o 5-1, con 3 goles de Ronaldo, Robson se volteó y dijo: 'Ronaldo, quiero un truco de sombrero doble'. Todos moríamos de risa. Sabíamos que el truco de sombrero ("hat-trick") son 3 goles, pero ¿un truco doble?", recordó Figo.

La cabeza de cerdo

La transferencia de Figo, del Barcelona al Real Madrid, fue muy polémica, ya que para la afición culé se fue por interés económico.

"Fue un partido significativo, pues me hizo madurar. Probablemente era el único jugador del mundo con 100 mil fans en contra. Me preparé como siempre, solo me interesaba jugar al futbol. Por supuesto que estaba preocupado de que me lastimaran, porque no sabes cuándo un loco va a hacer una estupidez", contó el luso, a quien le aventaron una cabeza de cerdo al césped del Camp Nou.