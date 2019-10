El camino de Chelís; viajó a Santiago de Compostela para 'soltar todos sus demonios'

Ciudad de México





"Comencé en Ponferrada, 212 kilómetros caminando hasta Santiago. Pero, espérate güey, a los dos días de llegar a Santiago me dio neumonía”. Así comienza la plática con José Luis Sánchez Sola, quien fuera técnico del Puebla y que argumenta que tuvo el tiempo suficiente para caminar en solitario, lejos del balompié mexicano. Reitera que “no regreso, porque el futbol no tiene palabra de honor”.

Ya no era el Chelís que se divertía en el banquillo. El que dominaba el balón, el que premiaba a los jugadores con televisores y les aconsejaba a invertir en bienes raíces antes que traer autos llamativos.

"Me equivoqué en hacer pactos con los jugadores. Lo que yo prometía, lo cumplía. Pero los futbolistas cambiaron. Les decía que el entrenamiento era a las 10 de la mañana y ellos decidían llegar a las 12. Así fue desde la pretemporada. Y, luego, los directivos se meten a la cancha, saturan el futbol de técnicos y futbolistas extranjeros. Si a eso le sumas los estadios vacíos, porque a los millennials no les interesa el juego. Cuando me di cuenta que el técnico pasó a segundo término es cuando decidí hacerme a un lado”.

¿El Chelís no se adaptó a los tiempos?

"Preferí respetar mi esencia, el Chelís que siempre he sido. Cuando ves que rompen tus pactos, que el trabajo no es recíproco, entonces dices… a la mierda".

Desde hace muchos años, el Camino a Santiago de Compostela se ha convertido en un atractivo para religiosos y personas que se lanzan al reto de caminar cientos de kilómetros hacia el templo donde se dice que están los restos del apóstol Santiago. ¿Cuál fue su motivo?

"Mi hija lo hizo hace 18 años, pero fue un camino distinto. Rústico. Ahora es muy turístico. Mínimo tienes que andar 100 kilómetros para que el sendero avanzado sea reglamentario. Cuando llegas a Santiago te dan tu diploma y toda la cosa. Yo comencé en Ponferrada y fueron más de 200 kilómetros hasta Santiago. Lo logré en nueve días. ¿Por qué lo intenté? Cuando estás en el futbol vas en un tren a mil por hora, sin tiempo para pensar las cosas. Así que cuando salí del Puebla decidí hacer el viaje. Caminas tanto y piensas mucho todo el día. Caminando y pensando, escuchando el “buen camino” que te dicen los que se cruzan a tu paso".

¿Más ampollas que en el futbol?

"Muchísimas, cabrón. Suma nueve días seguidos, subidas y bajadas y un promedio de 20 kilómetros al día, a 12 minutos el kilómetro. Ahí me di cuenta que es mejor subir que bajar. Son cosas que vas aprendiendo, como en la vida". "Las ampollas en el futbol son peores. Haces pactos y al final te das cuenta que sólo tú los respetaste. Y piensas ¿qué me pasó?, ¿en qué me atonté".

Ya no regresa

"No tengo la menor intención. Todos los equipos tienen problemas fuera de la cancha. Hoy en día, los técnicos pasamos a segundo término. El futbol ya es muy comercial. Hay 80 futbolistas extranjeros que no tienen nada qué hacer. Hay 13 técnicos extranjeros. La gente no va a los estadios, manda la TV. La gente de pantalón largo se mete más a la cancha. Todo da risa".

Se va decepcionado.

"El futbolista no tiene palabra de honor, porque el futbol tampoco lo tiene. Me fui decepcionado".

¿Dignidad antes que mantener la chamba?

"Era mantener al Chelís que soy o hacerme a su manera. A la mierda, dije. Tienes que comer muchos sapos".

Muchos futbolistas crecieron con usted.

"Yo aposté por el ser humano, nunca por el jugador. ¿De qué me sirvió?, ahora que salí del Puebla sólo siete se despidieron. Y no hablo del equipo actual, sino de todos los jugadores que entrené a lo largo de mi carrera".

¿Y los que se llevó al equipo de Las Vegas?

"Allá me llevé a 26, los hice futbolistas. A muchos los saqué del llano y los puse a jugar. Otros se quedaron sin trabajo después del draft. Sólo uno me dio las gracias. Está cañón, ¿no?".

Sigue con la joyería.

"Es toda mi vida. Es una actividad noble, pero no tengo la sangre para estar detrás del mostrador durante ocho horas"

¿Y ahora?

"Tengo otras cosas, hijo. Estoy esperando incorporarme a la TV para siempre".

¿Discusiones con Joserra?

"Es parte del show. Es más noble. Acaba el programa y se terminan los problemas. En el futbol no".

¿Otro equipo?

"Me tendría que adaptar y ése es el choque que tengo. Yo no cambio".

Un técnico que nunca jugó en Primera.

"Al final de cuentas, nunca me afectó".

¿Qué le faltó?

"Un título en Primera División. Aunque tuve dos en el Ascenso".