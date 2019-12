El encuentro entre dos genios

Ciudad de México.- Los genios del beisbol mexicano sólo en una ocasión coincidieron para colaborar en uno de los campeonatos más recordados. Benjamín Cananea Reyes y Francisco Paquín Estrada, los managers más ganadores en la historia, formaron parte de Águilas de Mexicali, monarcas de la Serie del Caribe de 1986. Ese encuentro, que se dio por una semana entre los grandes estrategas, fue inesperado e incluso estuvo cerca de no concretarse.

Cananea Reyes llegó para esa temporada 1985-86 como piloto de Mexicali y no tardó en hacerle a honor a su apodo de “Pelón Mágico” ya que le dio el primer título en la historia de la franquicia al vencer en la final a los Tomateros de Culiacán, comandados por el manager-jugador Paquín Estrada.

Luego de ganar el boleto para representar a México en la Serie del Caribe de Maracaibo, Venezuela, Cananea Reyes solicitó un permiso para viajar a Hermosillo, en donde tenía que atender asuntos personales. Era el momento de elegir a los jugadores de refuerzo que llegarían para el campeón, pero esa decisión se la dejó al gerente del equipo, Raúl Cano.

"Hubo cuatro días de descanso antes de viajar a Maracaibo. Había que elegir a los refuerzos y Cananea me dijo: ‘paisano, escógelos tú. Ya tienes mucho tiempo en esto y conoces las necesidades del equipo".

"Entonces escogí a Lorenzo Bundy, Roy Johnson, Nelson Barrera, Jaime Orozco, Ramon Serna y a Paquín Estrada”, recuerda Cano.

Cananea Reyes vio la lista, poco antes de viajar. Estaba de acuerdo en casi todos los jugadores elegidos, menos en uno.

"¿Cómo Paquín?, es el manager al que le acabamos de ganar la final; él no va a estar muy contento de venir con nosotros”, justificó Cananea Reyes.

Cano se decidió por Estrada debido a que el catcher suplente Eduardo Rivera solicitó no viajar a la Serie del Caribe, porque su hijo estaba enfermo. La primera opción para suplirlo era Tony Castillo, pero no aceptó la invitación para reforzar al equipo. Todo se dio para que entonces eligiera a Paquín Estrada, al valorar su experiencia y efectividad detrás del plato, lo que sin duda sería de mucho aporte para el equipo mexicano.

"Le dije a Cananea que estuviera tranquilo, que yo conocía muy bien a Paquín y no era de ese tipo de personas que fuera poco profesional y que, al contrario, siempre fue muy entregado. Le dije que no por haber dirigido a Culiacán y perder la final tendría algún problema, además llegaba como jugador y no como manager”.

El equipo mexicano debutó en el Clásico Caribeño frente a la poderosa novena de República Dominicana, que se llevó el triunfo por paliza de 11-0. El catcher de ese partido fue el titular de toda la temporada, Jesse Báez.

Para el segundo juego abrió Jaime Orozco y Cananea mandó de catcher a Paquín Estrada. Ese día ganamos y sacó a dos corredores en segunda base... entonces Paquín cachó el resto de los juegos y salimos campeones. Pegó el hit para ganar el último partido y estuvo entre los mejores catchers del torneo”, expresa el entonces directivo de Mexicali.





Fue la única ocasión que Cananea y Paquín coincidieron en un equipo. Ambos sonorenses terminaron sus carreras de manager como los máximos triunfadores en el beisbol mexicano con 12 títulos. Los dos ganaron un par de Series del Caribe, aunque el excatcher también sumó una como jugador.

Cananea Reyes murió el 10 de diciembre de 1991 a los 54 años. Paquín Estrada el 9 de diciembre de 2019 a los 71 años.





UN MANAGER MUY ASTUTO

Raúl Cano, originario de Guaymas, Sonora, tuvo un camino marcado en el beisbol en el que Paquín Estrada fue parte importante. Ambos fueron compañeros como jugadores en los Diablos Rojos del México, que ganaron el título en 1968 gracias un cuadrangular del receptor en el partido definitivo. Luego el exlanzador dirigió al catcher en los Ángeles de Puebla, equipo que en la temporada de 1977 logró 96 victorias un récord vigente en la Liga Mexicana de Beisbol.

También fueron rivales como managers y luego, en su faceta como gerente, el guaymense contrató a Paquín de piloto.

"Fue mi amigo de juventud, fue mi jugador favorito cuando fui manager y luego lo elegí como manager cuando fui gerente. Fue un inteligente del beisbol”.

Cano le da crédito a Estrada como el inventor de una peculiar estrategia que en el beisbol mexicano se le conoció como el pitchout automático

Fue un manager muy astuto. Muchas veces, cuando fuimos rivales, yo mandaba robos de base en conteos que sabía que Paquín no iba a mandar pitchtout, por ejemplo en cuenta de dos bolas y dos strikes. Pero él estando de catcher nos ponía out, a los corredores, en segunda.

Lo que hacía es algo que implementó en México. Una jugada defensiva que se llamó el pitchout automático. Tenía acostumbrados a sus pitchers que cuando él cachaba y veía a un corredor salir al robo de la segunda base, él automáticamente se paraba para que los pitchers desistieran del lanzamiento que le iban a tirar y le tiraran una bola afuera, para entonces él poder tirar a la segunda base.

"Ése era Paquín, muy inteligente para el beisbol. Fue el manager que más campeonatos ganó, es una tremenda pérdida para el beisbol”.

INSEPARABLE DE LOS DIAMANTES

El doctor Vicente Arturo Carranza tuvo la oportunidad de trabajar como médico de equipos dirigidos por Cananea Reyes y por Francisco Estrada. Uno de sus mejores recuerdos fue pertenecer a la Selección Mexicana que participó en el primer Clásico Mundial de Beisbol. Ese representativo es considerado como el mejor de la historia y fue dirigido por Paquín.

"Tuve ese honor de trabajar con esa selección, era un equipazo. Mi función era cuidar mucho la cuestión de doping y también asistir a los jugadores, ya que muchos iban con tratamientos estructurados por sus respectivos equipos de las Grandes Ligas. Hicimos buen equipo”, recuerda el especialista, quien lleva 42 años de trayectoria dentro del beisbol y actualmente es asesor médico de la Liga Mexicana del Pacífico.

Carranza revela un momento importante en el que le tocó asistir a Paquín, cuando ya enfrentaba momentos delicados de salud tras ser operado del corazón en 2008.

"En 2014 llegué como médico de los Toros de Tijuana que entonces jugaban en la Liga Norte de México. Paquín era el manager de ese equipo y en mi primer partido se estaba jugando ese día en Mexicali y fue cuando se puso malito. Cuando llegué me dijeron que Paquín no andaba bien, traía una descomposición y entonces ya no lo dejamos seguir manejando. Afortunadamente no se desvaneció y clínicamente lo restablecimos, entonces los llevamos con un cardiólogo”.

El exitoso manager fue trasladado de Mexicali a Tijuana, en donde fue atendido por el doctor Juan José Parcero Valdés, un reconocido cardiólogo mexicano y quien es recordado por ser uno de los médicos que atendió al candidato presidencial Luis Donaldo Colosio, luego del lamentable atentado de 1994 en Lomas Taurinas.

Paquín Estrada estuvo muy bien atendido todo este tiempo, estaba muy bien. Seguía todo el tratamiento que le indicaron, pero ya se le fueron complicando otras situaciones de salud”, opina el doctor Vicente Arturo Carranza.

Paquín Estrada batalló para ser contratado como manager durante la última década e incluso sintió que era bloqueado por los directivos desde que enfrentó los problemas de salud, aunque aseguraba que se encontraba bien y lo demostró al seguir dentro del beisbol.

Trabajó un tiempo con equipos amateurs en Chihuahua, pero su vida personal recibió un duro golpe con la muerte de su esposa.

Luego, el sonorense fue nombrado manager de Bravos de León en la temporada 2017 de la Liga Mexicana de Beisbol y parecía que la fortuna le sonreía, pero a unos días de ser presentado, fue víctima de un secuestro virtual en el que estuvo tres días encerrado en un hotel. Aunque las autoridades resolvieron la situación e informaron que no se había realizado algún pago, Paquín Estrada reconoció, en una entrevista a una televisora local, que sí tuvo que entregar cierta cantidad de dinero a los delincuentes.

El manager inició la temporada con el equipo de León, que llevó al título en la temporada de 1990, pero fue despedido luego de apenas 30 partidos.

Francisco Estrada fue internado en un hospital de Ciudad Obregón a finales de noviembre pasado por problemas cardíacos y con el paso de los días la deuda con el nosocomio ya era cercana a los 400 mil pesos.

El sonorense murió el 9 de diciembre de 2019, con una mínima ayuda de la gente del beisbol, deporte al que se le entregó siempre como un profesional, lejos de los escándalos y siempre acompañado por el éxito.