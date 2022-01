El es Miguel Ruiz, el gurú mexicano de Tom Brady

Tom Brady recibió el mejor regalo, de su ahora esposa Gisele Bündchen, en los tiempos que iniciaban su noviazgo en 2007. La modelo brasileña le recomendó leer Los Cuatro Acuerdos, del escritor mexicano Miguel Ruiz, y desde ese momento acepta que su vida cambió.

La fortaleza mental que ha mostrado a lo largo de su brillante carrera la debe en gran parte a la sabiduría tolteca, en la que se basan Los Cuatro Acuerdos.

Me da satisfacción que una persona tan inteligente lo esté usando para guiar su vida al igual que muchas otras personas, como el presidente Bill Clinton y Oprah Winfrey. Son muchas las personas que se han beneficiado y lo han promocionado”, comenta en entrevista, vía Zoom, Miguel Ruiz, quien de fondo en su pared tiene un cuadro con la portada en inglés de Los Cuatro Acuerdos (The Four Agreements).

Es simplemente eso, cuando ves algo que te gusta mucho quieres compartirlo porque quieres que los demás también tengan el beneficio que tú estás recibiendo y eso es parte del amor. Eso ha hecho que este libro se haya convertido en algo muy bello. Es el mejor regalo que le puedo dar a la humanidad”, agrega el escritor mexicano.

La primera edición de los Los Cuatro Acuerdos se publicó en 1997. Desde entonces se han vendido más de 12 millones de copias sólo en Estados Unidos y ha sido traducido a 46 idiomas. Ocupó el lugar 36 entre los libros más vendidos en una década.

Mi intención era dar instrumentos para cambiar la vida de los que lo estuvieran leyendo. El reto era escribirlo de una forma muy simple, fácil de leer y lo más concisa posible para que pudiera ser leído desde la gente que casi no tuvo estudios hasta la gente más inteligente del planeta.

Funcionó muy bien y se ha convertido en un clásico, lo que digo en Los Cuatro Acuerdos está muerto, son palabras nada más. Al terminar el libro, es el lector el que le está dando vida al libro.

En este libro presento el problema y los instrumentos de la solución. El problema es lo que llamo la domesticación del ser humano, que nos dieron las reglas de cómo vivir nuestra vida y las aceptamos sin ni siquiera darnos cuenta. Los cuatro acuerdos son el instrumento con el cual podemos retar lo que ya conocemos, lo que damos por hecho que es real y descubrimos más de lo que somos.

Cuando leen el libro por primera vez les causa un cierto impacto y si lo vuelven a leer en uno o dos meses parece que están leyendo un libro muy distinto, pero el libro no cambió, cambió el que está leyendo el libro. Ya cambió su forma de pensar y la forma de ser utilizados esos simples cuatro acuerdos.

Si lo lees seis meses después, sucede exactamente lo mismo, parece como si estuvieran leyendo un libro muy distinto, pero el que está cambiando es el lector”.

Brady reveló, por primera vez, la ayuda que encontró en la sabiduría tolteca en la que se basa el libro, en una entrevista para la revista Esquire en 2008.

Es un libro muy espiritual, lo lees y te lleva”, expresó. “¿Cómo puedo ser más honesto y aceptar cosas que no salen conforme a lo planeado? Tratas de combatir todo, al final del día te das cuenta de que eres responsable de ti mismo”, agregó al mencionar el libro de Don Miguel Ruiz.

Durante la crisis que enfrentó el quarterback luego de ser señalado por desinflar los balones, en el polémico episodio conocido como Deflategate, otra vez salió la fortaleza que encontró en Los Cuatro Acuerdos.

Uno de los mantras del libro es que no te tomes las cosas como algo personal”, dijo Brady en 2015.

Me llegó en el momento adecuado. Fue muy relevante en ese momento de mi vida, y lo leo una vez al año para reflexionar y ganar un poco de perspectiva. Me ha servido bastante”, agregó el quarterback en la entrevista con la estación WEEI de Boston.

Luego de aquellas declaraciones que dio Tom Brady, las ventas del libro en Amazon se dispararon, principalmente entre los seguidores de la NFL.

Mucha gente lo ha leído bastantes veces este libro porque es como si tuvieran una guía para ellos mismos, porque es muy distinto en cada persona que lo lee”, explica el escritor mexicano.

Ya son millones de personas que lo han leído y este libro les ayuda a admirarse a sí mismos. No les digo que crean o que no crean, simplemente les doy la oportunidad de que ellos se den cuenta de lo que creen. Entonces lo que hace es que en lugar de aprender, te ayuda a desaprender todos esos límites que los lectores crearon. Es como tener a un maestro en su bolsillo”, expresa quien es considerado uno de los referentes de la literatura espiritual y que cuenta con miles de seguidores en sus diferentes redes sociales.

A Los Cuatro Acuerdos le han seguido una serie de obras de Miguel Ruiz con la editorial Urano, el más reciente libro es El Actor, en el que profundiza sobre la forma de perder autenticidad al tratar de ser de aceptado de alguna manera.

Nos damos cuenta de que todos somos actores aunque no lo sepamos. Siempre hemos estado actuando, inclusive desde antes de nacer el escenario ya nos esperaba para que tengamos la atención de todo el mundo. Sin darse cuenta la gente nos enseñó a actuar de la misma forma”, explica el también orador.

-¿Tom Brady también podría entrar en el libro de El Actor?

Claro, no únicamente él sino todos, porque todos somos actores. En cualquier actividad tu actuación va cambiando y se va adaptando al escenario en el cual estás actuando y eso es lo mismo para todas las personas. Lo importante es darse cuenta que uno está actuando porque también se da uno cuenta que todos a tu alrededor también están actuando, aunque no se den cuenta. La actuación que están teniendo frente a ti probablemente sea muy distinta a cuando ellos están en privado.

Él (Brady) está haciendo lo que le gusta hacer, él está siendo auténtico en cada actuación. Está usando todo lo mejor posible y siempre está buscando hacer más y más.

-¿Ha saludado alguna vez a Tom Brady?

Desafortunadamente no lo conozco en persona, aunque sí me gustaría conocerlo

-Al ver la imagen de Tom Brady estará presente su libro

Será muy bueno verlo y será un honor para mí. Es el mejor quarterback ahora, ya no hay dudas. Será difícil que lo igualen, más no imposible.

-¿Qué recomendaría a la población en estos tiempos de crisis mundial?

Lo mejor es unirse, adaptarse a las circunstancias y sobrevivir, porque son muchas las personas que han fallecido. Mucho dolor al ver a los familiares o amistades que han fallecido. Sin embargo, la vida continúa y como actores nos vamos a seguir adaptando y vamos a mejorar. Tengo mucha fe en el ser humano y sé que siempre vamos a resolver cualquier situación que se nos presente.

LOS CUATRO ACUERDOS:

GUÍA ESPIRITUAL

Los Cuatro Acuerdos desarrolla parte de la sabiduría tolteca.

1. SÉ IMPECABLE CON TUS PALABRAS

¿Por qué tus palabras? Porque constituyen el poder que tienes para crear. Son un don que provienen directamente de Dios.

2. NO TE TOMES LAS COSAS PERSONALMENTE

Lo que pienses de mí no es importante para mí y no me lo tomo personalmente.

3. NO HAGAS SUPOSICIONES

Hacemos una suposición, comprendemos las cosas mal, nos las tomamos personalmente y acabamos haciendo un gran drama de nada.

4. HAZ SIEMPRE LO MÁXIMO QUE PUEDAS

Todas las cosas están vivas y cambian continuamente, de modo que, en ocasiones, lo máximo que podrás hacer tendrá una gran calidad.