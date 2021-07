'El estilo dificultó la pelea'

Archivo/El Diario

Chihuahua, Chih—Tras su victoria del pasado sábado sobre Angélica Rascón, la chihuahuense Yamileth Mercado se toma un merecido descanso.

La actual monarca supergallo del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) tuvo un duro combate en contra de Rascón, pero logró sacar una victoria por decisión unánime.

“Fue difícil al principio, no esperábamos una pelea tan dura y complicada, pero no nos acoplamos en los estilos y por eso se hizo tan difícil entrar y conectar”, indicó la cuauhtemense.

Yamileth tuvo que ir de menos a más. Incluso hubo varios cabezazos durante la contienda, la cual en general fue bastante ensuciada por el choque entre los estilos.

“También se dificultó cuando entrábamos, ella me pisaba, me agarraba, a veces me golpeaba la nuca, y la réferi no nos separaba, no atendía eso, fue algo frustrante”, comentó. “Poco a poco fuimos descubriendo cómo atacarla, cuáles golpes eran los que más daño le hacían, lo podíamos saber por su rostro, sus gestos. Al inicio no me podía acomodar, pero poco a poco se fue dando”.

Fue muy claro en los últimos rounds la diferencia en la condición física de ambas peleadoras, pues mientras Mercado mantenía su movilidad, Rascón parecía sin piernas en los dos últimos asaltos.

“Nosotros no entrenamos en altura, mucha gente cree que se debe entrenar en altura por fuerza, pero con la preparación que hacemos nos ha ido muy bien a pesar de que ha sido a nivel del mar prácticamente, y peleamos aquí en Chihuahua, donde está relativamente alto. Me sentía fresca todavía en los últimos rounds”, comentó.

En cuanto a su próxima pelea, Mercado aún no sabe quién podría ser su rival o cuándo volverá al ring.

“En este momento no estamos pensando en boxeo, toca descansar unos días antes de volver a los enternamientos”, indicó. “Antes de esta pelea (contra Rascón) pensábamos que la siguiente sería Jackie Nava, pero probablemente haya una defensa mandatoria del CMB que se ha estado postergando por la pandemia, entonces hay que ponerse de acuerdo el CMB, los promotores, la televisión y por supuesto, yo, por eso no sé cuál puede ser la próxima pelea, ya cuando regrese a la actividad a mis entrenamientos, platicaré con mis promotores”, finalizó.

De cerca

Almendra Yamileth Mercado Duarte

Edad: 23 años

Estatura: 1.58

Récord: 18-2 (5 KO)

División: Supergallo

Nacida en: Cuauhtémoc, Chihuahua

Guardia: derecha

-Campeona supergallo del CMB