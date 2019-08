El futbol mexicano 'es una mierda': Carlos Albert

El periodista y exfutbolista Carlos Albert se ha ganado la fama por siempre anteponer sus principios y valores a su carrera profesional.

Su estilo único, casi siempre cargado de polémica y carente de pelos en la lengua, le ha valido ser expulsado de grandes empresas como ESPN, pero también le ha dado amplio reconocimiento entre el público y los medios de comunicación.

La última nota la dio durante la más reciente transmisión del programa Reacción en Cadena, del diario El Universal, cuando textualmente dijo que el futbol mexicano era "una mierda".

La conversación inició por la ominosa derrota 0 a 5 que sufrió el Veracruz la noche de este martes en el estadio Luis "Pirata" Fuente, y que significó su caída número 33 consecutiva: la peor racha de todos los tiempos en el fútbol mundial.

Con esta última derrota superaron el récord que ostentaba el Derby County Football Club de Inglaterra, que entre el 22 de septiembre de 2007 y el 11 de mayo de 2008 acumuló 32 fracasos consecutivos.

Este nuevo resultado confirmó al equipo mexicano como el peor de la historia, pues lleva un año sin conocer la victoria.

"Tenemos que ser más enérgicos. Tenemos que señalar con índice de fuego a la Federación, a (Enrique) Bonilla, a todos los dueños… El futbol mexicano es una mierda. Una mierda. Y diganme si no, con esto que está pasando. Explíquenme por favor en qué parte del mundo sucede esto. ¡En ninguna! Es una vergüenza para el futbol mexicano carajo", aseveró Albert.

En otro episodio reciente, Carlos Albert fue noticia por los insultos que le dirigió al periodista argentino Sebastián Vignolo, que comparó a Tigres de la UANL con Boca Juniors y dijo que el conjunto mexicano no era "nadie" en comparación con el cuadro argentino.

Albert estalló contra el comunicador argentino y criticó sus "formas" de opinar.

"Hay formas, y las formas también son importantes. Una cosa es decir 'con todo respeto que me merece Tigres, creo que…', y otra cosa es decir "A Tigres no lo conoce nadie". Que se vaya a la chingada", dijo el polémico comentarista.

"No puedes decir con ese pinche tonito de argentino, pedante, que a Tigres no lo conoce nadie, que se vaya a la chingada. Hay muchas formas de decir las cosas y unas son irrespetuosas y otras no. Por qué tenemos que aceptar que un pendejo nos insulte", sentenció.

Otro episodio polémico que protagonizó fue cuando entrevistó a Ricardo La Volpe en el Canal 40. Luego de una serie de desacuerdos por un tema de procesos al interior del tri, el mexicano, fiel a su estilo, empezó a criticar la labor del técnico argentino.

(Foto: Cuartoscuro)

Ambos se enfrascaron en una fuerte discusión que acabó cuando La Volpe decidió abandonar el estudio en plena entrevista al aire.

También causó controversia la vez que criticó al técnico mexicano Javier Aguirre por participar en una campaña llamada "Iniciativa México", en la que se podía ver y escuchar al entonces técnico del tri dando un discurso con tono político "alentando" a los mexicanos.

Albert criticó duramente este pasaje y recordó las palabras que meses antes Aguirre había dado durante una entrevista en España, en donde señalaba con tono españolado que México estaba jodido, además de presumir ser una persona "conocida y respetada".

Albert no dudó un segundo en catalogar la situación como "incoherente" y comentó al aire que Javier Aguirre "le causaba lástima".





Fuente: www.infobae.com