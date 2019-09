Chihuahua.- El futbolista chihuahuense Jahir Barraza anotó su gol 13 en Europa y que lo reafirma, como el tercer mejor goleador de la segunda división de la liga finlandesa.

El centro delantero deliciense que el próximo martes cumple 29 años de edad, volvió a marcar está semana para su equipo FF Jaro demostrando con ello por el gran momento anímico y futbolístico por el que atraviesa.

Aunque su equipo, que se ubica entre los mejores del torneo, perdió 2-1 con el MuSa, el canterano atlista repitió en el once titular disputando los 90 minutos, recordando que en su última salida había conseguido un doblete al marcar los dos goles en el triunfo de los suyos por 2-0 sobre el MYPA.

De esta manera Jahir ocupa la tercera posición en la lista de los máximos rompe redes en éste circuito de ascenso del balompié nórdico.

Suma 13 anotaciones por 14 del sublíder colombiano Elicier Espinosa Calvo del equipo TPS Turku y cinco de distancia del líder el finlandés Ojala Salomo del conjunto Valkeakosken Haka con 18 tantos.

Barraza Flores quien no es el único mexicano en éste equipo ya que comparte playera con los también canteranos rojinegros, Darvin Chávez y Luis Robles, ha comentado en reiteradas ocasiones que su adaptación en Finlandia ha sido increíble y que va paso a paso en busca de alcanzar sus objetivos para está temporada.



Ficha Técnica:

Nombre: Jahir Alejandro Barraza Flores

Edad: 28 años

Fecha de Nac: 17 de septiembre 1990

Lugar de Nac: Delicias, Chih.

Peso: 73 Kgs

Estatura: 1.82 Mts

Disciplina: Fútbol

Posición: Delantero

Debut en Primera División:

16 de abril 2011 Estadio Jalisco Atlas Vs. Pachuca

42 Goles en Clubes

Seleccionado Nacional Sub-23 con 3 apariciones y un gol

Actual Equipo FF Jaro de la Segunda División de Finlandia